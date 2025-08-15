Wydarzenie poprzedził desant spadochroniarzy, salut armatni oraz przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na czele defilady maszeruje kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, a za nią przedstawiciele wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych, w tym:

Wojska Lądowe, Siły Powietrzne i Marynarka Wojenna.

Wojska Specjalne, w tym jednostka AGAT.

Wojska Obrony Terytorialnej oraz Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

Żandarmeria Wojskowa.

Pojazdy i sprzęt

Za defiladą pieszą przejechał szwadron kawalerii, a następnie ruszyły pojazdy wojskowe, w tym maszyny należące do Morskiej Jednostki Rakietowej.