W Święto Wojska Polskiego na stołecznej Wisłostradzie rozpoczęła się wojskowa defilada. Bierze w niej udział tysiące żołnierzy i setki pojazdów wojskowych. Defilada jest głównym punktem centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.
Wydarzenie poprzedził desant spadochroniarzy, salut armatni oraz przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na czele defilady maszeruje kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, a za nią przedstawiciele wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych, w tym:
- Wojska Lądowe, Siły Powietrzne i Marynarka Wojenna.
- Wojska Specjalne, w tym jednostka AGAT.
- Wojska Obrony Terytorialnej oraz Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.
- Żandarmeria Wojskowa.
Pojazdy i sprzęt
Za defiladą pieszą przejechał szwadron kawalerii, a następnie ruszyły pojazdy wojskowe, w tym maszyny należące do Morskiej Jednostki Rakietowej.
