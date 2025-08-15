Święto Wojska Polskiego, obchodzone 15 sierpnia, upamiętnia 105. rocznicę zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Zwycięstwo to miało kluczowe znaczenie, ponieważ zadecydowało o zachowaniu niepodległości Polski i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Zachód Europy. Święto zostało ustanowione w 1923 roku, a w 1992 roku przywrócono obchody 15 sierpnia, po latach, gdy jego data była zmieniana przez komunistyczne władze.

Apel Kaczyńskiego

Kaczyński wezwał do bycia "dumnymi z naszych żołnierzy jeszcze bardziej niż na co dzień" i oddania hołdu tym, którzy przelewali krew za wolność ojczyzny. Jego głównym przesłaniem jest konieczność ciągłego wzmacniania wojska.