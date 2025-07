Ministerstwo Obrony Narodowej po raz kolejny zaprasza Polaków do udziału w wakacyjnym szkoleniu wojskowym w ramach programu "Wakacje z wojskiem". To propozycja skierowana do osób w wieku od 18 do 35 lat, które chcą zdobyć nowe umiejętności i przy okazji zarobić. Uczestnikom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6 tys. zł brutto za 27 dni służby.