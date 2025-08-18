Prezydent powołał w poniedziałek 13 doradców, wśród których są m.in. Beata Kempa i Błażej Poboży - którzy byli m.in. doradcami prezydenta Andrzeja Dudy - oraz b. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, a także ośmioro doradców społecznych. Są wśród nich b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda Buk, b. europoseł Jacek Saryusz-Wolski, Alvin Gajadhur, który m.in. był doradcą społecznym u prezydenta Dudy oraz historyk prof. Andrzej Nowak.

Nawrocki o ciężkiej pracy dla Polski

Prezydent podziękował swym doradcom za przyjęcie zaproszenia do współpracy podkreślając, że pochodzą oni z różnych środowisk i reprezentują wiele rozmaitych branż i kwestii społecznych. Dodał, że w swoich życiorysach mają oni ciężką pracę dla Polski, "noszą w sobie głęboką siłę intelektualną, siłę społeczną i umiejętność rozmowy z wieloma środowiskami” oraz są ekspertami w swoich dziedzinach.