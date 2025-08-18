Nawet teraz wszystkie kraje europejskie znajdują się w naszym zasięgu. Dzięki naszym pociskom możemy zaatakować Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i całą Europę Zachodnią i Wschodnią - oświadczył Hajat-Mokadam, członek parlamentarnej komisji bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej, w niedzielnym wywiadzie dla portalu Didban Iran. Wypowiedź zacytował opozycyjny, emigracyjny portal Iran International.

Być może nasz kolejny pocisk uderzy bezpośrednio w Waszyngton. Możemy zaatakować Amerykę z morza. Siły Powietrzno-Kosmiczne IRGC (Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - PAP) od 20 lat pracują nad umożliwieniem ataku na Amerykę z irańskich okrętów. Nawet jeśli jeszcze nie opracowaliśmy tej technologii, pozostaje ona w naszym zasięgu - powiedział polityk.

Rakiety w kierunku Waszyngtonu

Jak dodał, irańskie okręty mogłyby zbliżyć się na odległość 2 tys. km do wybrzeża USA i wystrzelić rakiety w kierunku Waszyngtonu, Nowego Jorku i innych miast. Iran International zauważył, że groźby te pojawiły się krótko po deklaracji Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, że są gotowe ponownie nałożyć na Teheran sankcje w ramach mechanizmu "snapback". Sankcje związane są z irańskim programem nuklearnym i wzbogacaniem przez Teheran uranu do poziomu znacznie przekraczającego zastosowania cywilne.

Urzędnicy europejscy ostrzegli Iran, że jeśli nie podejmie pełnej współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA), sankcje ONZ mogą zostać przywrócone już jesienią. W czerwcu - przypomniał portal - Izrael w ciągu 12-dniowej ofensywy ostrzeliwał irańskie ośrodki jądrowe i militarne, a USA zbombardowały trzy ośrodki atomowe. Państwa zachodnie obawiają się, że Iran stara się stworzyć arsenał nuklearny, a zdaniem MAEA zgromadził już zapasy wzbogaconego uranu wystarczające do skonstruowania kilku głowic nuklearnych.

Wybuch kolejnej wojny

Zdaniem gen. IRGC Jahji Rahima Safawiego, głównego doradcy ds. wojskowych najwyższego duchowo-politycznego przywódcy kraju ajatollaha Alego Chameneia, wybuch kolejnego konfliktu z Izraelem lub Stanami Zjednoczonymi jest prawdopodobny - podał Iran International.

Nie jesteśmy w stanie zawieszenia broni, jesteśmy w stanie wojny. Nie spisano żadnego protokołu, rozporządzenia ani porozumienia między nami a Stanami Zjednoczonymi ani Izraelem – zauważył. - Myślę, że może wybuchnąć kolejna wojna, a potem może już nie być więcej wojen.