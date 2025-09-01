Rozpoczyna się rok szkolny 2025/2026

Prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką wezmą udział w inauguracji roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie w woj. mazowieckim.

Ministra edukacji Barbara Nowacka weźmie udział w ogólnopolskiej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2025/2026 w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.

W uroczystych inauguracjach uczestniczyć będą w poniedziałek także pozostali członkowie kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer weźmie udział w dwóch inauguracjach w województwie dolnośląskim: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie i w Przedszkolu Gminnym w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz będzie uczestniczyć w wojewódzkiej inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni w woj. wielkopolskim. Wiceministra Izabela Ziętka weźmie udział w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowa im. Jana Pawła II w Kietrzu w woj. opolskim. Wiceminister Henryk Kiepura weźmie udział w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku w woj. śląskim i w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku.

Oto kalendarz szkolny

Rok szkolny 2025/2026 rozpoczął się w poniedziałek, 1 września, i potrwa do piątku, 26 czerwca. W kalendarzu zaplanowane są trzy terminy ferii zimowych.

Kalendarz roku szkolnego 2025/2026 przewiduje dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową – na Boże Narodzenie – od 22 do 31 grudnia oraz wiosenną – na Wielkanoc – od 2 do 7 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w trzech terminach.

Od 19 stycznia do 1 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;

od 2 do 15 lutego - z woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego;

od 16 lutego do 1 marca - z woj. podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 11-13 maja: 11 maja będzie egzamin z języka polskiego, 12 maja - z matematyki, 13 maja - z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 8-10 czerwca.

Maturzyści rok szkolny zakończą 24 kwietnia

Matury przeprowadzone zostaną w dniach 4-30 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 4-21 maja, a ustnych 7-30 maja. Terminy egzaminów pisemnych określiła Centralna Komisja Egzaminacyjna; egzaminy ustne prowadzone będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

4 maja rano odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.

5 maja rano abiturienci zdawać będą matematykę na poziomie podstawowym, po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

6 maja rano będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego), a po południu egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. W kolejnych dniach odbędą się egzaminy:

7 maja: rano z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym; po południu - egzamin z historii muzyki.

8 maja: rano z biologii; po południu z filozofii.

11 maja: rano z matematyki na poziomie rozszerzonym; po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

12 maja: rano z wiedzy o społeczeństwie; po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja: rano z chemii; po południu z historii sztuki.

14 maja: rano z informatyki; po południu z języka ukraińskiego jako języka obcego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

15 maja: rano z geografii; po południu z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym.

18 maja: rano z historii; po południu egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja - rano z fizyki, po południu z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

20 maja - rano z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

21 maja - z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty uczniowie poznają 3 lipca. Wyniki matur ogłoszone zostaną 8 lipca.

Egzaminy maturalne poprawkowe odbędą się w dniach 24-25 sierpnia: 24 sierpnia - poprawki pisemne, 25 sierpnia - poprawki ustne.

Egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą przeprowadzane w dwóch sesjach: zimowej i letniej.

W sesji zimowej w Formule 2019 w terminie głównym i w Formule 2017 egzaminy przeprowadzone zostaną w dniach 8-22 stycznia. W sesji zimowej w Formule 2019 w terminie głównym część pisemna egzaminu zawodowego przeprowadzona będzie w dniach 8-13 stycznia, a praktyczna 8-22 stycznia. W terminie dodatkowym część pisemna egzaminu przeprowadzona zostanie 29 styczna, a część praktyczna 30 styczna. W Formule 2017 część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będzie 13 stycznia, a część praktyczna: 8-22 stycznia.

W sesji letniej w Formule 2019 w terminie głównym i w Formule 2017 egzaminy przeprowadzone zostaną w dniach 1-22 czerwca. W sesji letniej w Formule 2019 w terminie głównym część pisemna egzaminu zawodowego przeprowadzona zostanie w dniach 2-11 czerwca, a część praktyczna w dniach 1-22 czerwca. W terminie dodatkowym część pisemna przeprowadzona zostanie 29 czerwca, a część praktyczna 30 czerwca. W Formule 2017 część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zaplanowana została na 11 czerwca, a część praktyczna w dniach 1-22 czerwca.

Osobny harmonogram ustalono dla egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa - przeprowadzone zostaną w maju (termin główny) i w czerwcu (termin dodatkowy).

Wyniki egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zdawanych w sesji zimowej przekazane zostaną 27 marca, a zdawanych w sesji letniej - 28 sierpnia.