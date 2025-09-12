"Wielki Bu" zatrzymany w Hamburgu. Chciał lecieć do ZEA

"Dzisiaj o godz. 14.10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie" - poinformowała we wpisie na X Komenda Główna Policji.

Reklama

Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku, przed planowanym odlotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak czytamy we wpisie, zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji i współpracy z niemiecką policją.

Szef MSWiA potwierdza zatrzymanie

Szef MSWiA Marcin Kierwiński potwierdził na X, że zatrzymanym mężczyzną jest Patryk M. -"Wielki Bu" zatrzymany w Hamburgu - napisał, przekazując słowa uznania dla policjantów.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Katarzyna Nowak poinformowała, że Europejski Nakaz Aresztowania dopiero w piątek został wprowadzony do systemu. Powiedziała, że podejrzany został wytropiony przez funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP, którzy przekazali informację niemieckiej policji.

"Wielki Bu” znany jest m.in. z uczestnictwa we freak-fightowych galach MMA.