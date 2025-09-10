Wszystkie jednostki Policji są w pełnej gotowości z Wojskiem Polskim i innymi służbami - podkreślono w komunikacie Komendy Głównej Policji na platformie X.

"Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby stosowali się do komunikatów służb, a wszystkie niepokojące sygnały zgłaszali pod numer alarmowy 112" - dodano.

Z kolei lubelska policja poinformowała, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego.

"O godzinie 5.40 w miejscowości Czosnówka policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności" - podano w komunikacie na platformie X.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

Służby MSWiA - Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna - działają w związku z akcją neutralizacji obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną - przekazał wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek we wpisie na platformie X.