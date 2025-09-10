„Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa” - przekazał Szłapka po godz. 6.20 na portalu X. Dodał, że premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godz. 8.

Bezprecedensowe naruszenie polskich granic. Tusk w trybie pilnym zwołuje rząd

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

DORSZ przekazało, że „doszło do bezprecedensowego w skali” naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Jak podał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.