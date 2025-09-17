Dodatkowy dzień wolny 10 listopada 2025?
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy jeśli święto przypada w dzień wolny od pracy, inny niż niedziela, czyli np. w sobotę, a pracownik zatrudniony jest w systemie pięciodniowego tygodnia pracy, przysługuje mu dodatkowy dzień wolny.
O tym, kiedy dokładnie zostanie przyznany dzień wolny, decyduje pracodawca – jednak zazwyczaj powinno to nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym. Może to być właśnie dzień, który spowoduje, że zyskamy długi weekend.
W listopadzie 2025, jeśli pracodawca wyznaczy 10 listopada jako dodatkowy dzień wolny za święto przysługujące 1 listopada, pracownicy zyskają aż czterodniowy weekend - od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości).
Dodatkowy dzień wolny - władze już zdecydowały
Tymczasem władze już zdecydowały, że w zamian za dzień wolny 1 listopada administracja państwowa otrzyma dodatkowe wolne w poniedziałek 10 listopada. To oznacza, że wszyscy pracownicy na stanowiskach urzędniczych zyskają długi weekend od 8 do 11 listopada. Pozostali zatrudnieni będą musieli sprawdzić, czy i kiedy ich pracodawca wyznaczy dodatkowy dzień wolny.
Kiedy odbierzemy dodatkowy dzień wolny w listopadzie?
To zależy od organizacji pracy w danej firmie. Pracodawcy mogą:
- wyznaczyć konkretny dzień dla całej załogi np. poniedziałek 10 listopada 2025,
- ustalić indywidualny odbiór wolnego przez pracowników w uzgodnionym terminie,
- rozdzielić wolne dni na grupy pracowników np. jedna grupa ma wolne 10 listopada, a druga 14 listopada.
Ważne: pracodawca musi poinformować o decyzji z wyprzedzeniem i uwzględnić potrzeby organizacyjne firmy.
Dzień wolny za święto w sobotę - co musi zrobić pracodawca?
Zgodnie z przepisami, pracodawca ma obowiązek:
- wyznaczyć dzień wolny,
- poinformować pracowników o terminie z wyprzedzeniem,
- dopilnować zgodności z przepisami czasu pracy, by nie narazić się na konsekwencje prawne.
Podsumowując, dodatkowy dzień wolny w listopadzie 2025 to realny przywilej, z którego skorzysta wielu pracowników etatowych. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, sprawdźmy regulamin pracy lub zapytajmy przełożonego, kiedy dokładnie przypada dzień wolny za 1 listopada 2025. Warto zaplanować go z wyprzedzeniem.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku
Poniżej lista wszystkich dni wolnych od pracy w Polsce w 2025 roku:
- 1 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
- 6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
- 20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
- 21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (czwartek) - Święto Pracy
- 3 maja (sobota) - Święto Konstytucji 3 Maja
- 8 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
- 15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych
- 11 listopada (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia (środa) - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia (czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia (piątek) - drugi dzień Bożego Narodzenia.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję