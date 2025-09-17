Dodatkowy dzień wolny 10 listopada 2025?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy jeśli święto przypada w dzień wolny od pracy, inny niż niedziela, czyli np. w sobotę, a pracownik zatrudniony jest w systemie pięciodniowego tygodnia pracy, przysługuje mu dodatkowy dzień wolny.

O tym, kiedy dokładnie zostanie przyznany dzień wolny, decyduje pracodawca – jednak zazwyczaj powinno to nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym. Może to być właśnie dzień, który spowoduje, że zyskamy długi weekend.

W listopadzie 2025, jeśli pracodawca wyznaczy 10 listopada jako dodatkowy dzień wolny za święto przysługujące 1 listopada, pracownicy zyskają aż czterodniowy weekend - od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości).

Dodatkowy dzień wolny - władze już zdecydowały

Tymczasem władze już zdecydowały, że w zamian za dzień wolny 1 listopada administracja państwowa otrzyma dodatkowe wolne w poniedziałek 10 listopada. To oznacza, że wszyscy pracownicy na stanowiskach urzędniczych zyskają długi weekend od 8 do 11 listopada. Pozostali zatrudnieni będą musieli sprawdzić, czy i kiedy ich pracodawca wyznaczy dodatkowy dzień wolny.

Kiedy odbierzemy dodatkowy dzień wolny w listopadzie?

To zależy od organizacji pracy w danej firmie. Pracodawcy mogą:

wyznaczyć konkretny dzień dla całej załogi np. poniedziałek 10 listopada 2025,

dla całej załogi np. poniedziałek 10 listopada 2025, ustalić indywidualny odbiór wolnego przez pracowników w uzgodnionym terminie,

przez pracowników w uzgodnionym terminie, rozdzielić wolne dni na grupy pracowników np. jedna grupa ma wolne 10 listopada, a druga 14 listopada.

Ważne: pracodawca musi poinformować o decyzji z wyprzedzeniem i uwzględnić potrzeby organizacyjne firmy.

Dzień wolny za święto w sobotę - co musi zrobić pracodawca?

Zgodnie z przepisami, pracodawca ma obowiązek:

wyznaczyć dzień wolny ,

, poinformować pracowników o terminie z wyprzedzeniem,

o terminie z wyprzedzeniem, dopilnować zgodności z przepisami czasu pracy, by nie narazić się na konsekwencje prawne.

Podsumowując, dodatkowy dzień wolny w listopadzie 2025 to realny przywilej, z którego skorzysta wielu pracowników etatowych. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, sprawdźmy regulamin pracy lub zapytajmy przełożonego, kiedy dokładnie przypada dzień wolny za 1 listopada 2025. Warto zaplanować go z wyprzedzeniem.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku

Poniżej lista wszystkich dni wolnych od pracy w Polsce w 2025 roku: