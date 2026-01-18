Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w sobotę nałożenie ceł w wysokości 10 proc. na osiem państw europejskich za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii. Taryfy mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy, będącej terytorium autonomicznym Danii. Według Trumpa kraje europejskie "wybrały się na Grenlandię z niewiadomych powodów", co doprowadziło do "bardzo niebezpiecznej sytuacji dla bezpieczeństwa, ochrony i przetrwania naszej planety".

Miedwiediew o amerykańskich planach "ataku na Grenlandię"

Na groźby Donalda Trumpa skierowane do sojuszników z NATO, zareagował Dmitrij Miedwiediew. Były prezydent Rosji, a teraz wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej słynie z propagandowych wpisów. Miedwiediew opublikował na platformie Telegram wpis, w którym wypunktował swoje prognozy prognoz na rok 2026. Odniósł się do planów USA ws. Grenlandii. Jak napisał, to, że Amerykanie "przygotowują się do ataku na Grenlandię" oznacza, że przekładają to ponad sojusz z NATO. "Bezczelni Europejczycy zostaną ukarani cłami za obronę NATO" - podsumował stanowczo Dmitrij Miedwiediew.

"Trump wkrótce ogłosi kontakt z kosmitami"

Rosyjski polityk napisał też, że Francja "ogłosiła" wyjście z NATO - nawiązał do tego, że w Zgromadzeniu Narodowym Francji złożono projekt rezolucji lewicowej partii "Niepokorna Francja" wzywającej do wyjścia kraju z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Odniósł się też do zarzutów korupcyjnych, ciążących na byłej ukraińskiej premier Julii Tymoszenko i sugestii prezydentki Mołdawii, by zjednoczyć się z Rumunią. "Trump wkrótce ogłosi kontakt z kosmitami" - dodał.