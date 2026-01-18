To, co robi (Trump) jest szantażem. Nie pomaga to ani NATO, ani Grenlandii – skomentował szef holenderskiej dyplomacji, cytowany przez agencję Reutera.

Jak dodał, misja na Grenlandii miała na celu pokazanie Stanom Zjednoczonym gotowości Europy do pomocy w obronie wyspy. Minister sprzeciwił się łączeniu przez Amerykanina dyplomacji dotyczącej wyspy z handlem.

Van Weel powiedział na początku tygodnia w wywiadzie dla publicznego radia NPO 1, że Grenlandia nie musi "za wszelką cenę" pozostawać częścią Królestwa Danii i mogłaby należeć do USA pod warunkiem, że zdecydowaliby o tym sami Grenlandczycy.

Cła za wojsko na Grenlandii? Europa oburzona groźbami Trumpa. "To szantaż"

W sobotę Trump zapowiedział, że nałoży 10 proc. cła na osiem państw europejskich, w tym Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię, za to, że te wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy. Ci mają wziąć udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach "Arctic Endurance".

Reklama

Jak zapowiedział Trump, cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

W niedzielę po południu w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw członkowskich przy UE. Spotkanie będzie miało charakter niejawny i ma dotyczyć gróźb Trumpa w sprawie karnych ceł.