"Wojna hybrydowa to nie tylko ataki w internecie. To podpalenia, sabotaże, »przypadkowe« loty dronami. To także akty państwowego terroryzmu, takie jak podłożenie materiałów wybuchowych na torach w Polsce" – podkreślił Sikorski we wpisie na platformie X, w którym cytował swoją wypowiedź z Jaipur Literature Festival w stolicy stanu Radżastan.

Jak relacjonuje indyjska agencja ANI, temat rosyjskiej agresji zdominował wystąpienie ministra w panelu "Kontynent w kryzysie: Rosja, Ukraina i Europa".

Mocne słowa Sikorskiego o Rosji. "To nie tylko cyberataki, to państwowy terroryzm"

Sikorski zaznaczył, że rosyjski przywódca Władimir Putin "naród ukraiński nazywa braćmi, a potem ich morduje", mimo podpisanych traktatów granicznych.

Reklama

Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że Ukraina zrzekła się w przeszłości trzeciego co do wielkości arsenału nuklearnego w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, które zostały brutalnie złamane.

Rosja mówi o zaufaniu, ale jej czyny świadczą o czymś innym – ocenił minister, cytowany przez ANI.

Sikorski ostrzegł również przed zacieśnianiem relacji Moskwa-Pekin. Chiny zyskały strategiczną przewagę od początku wojny na Ukrainie. Rosja jest teraz zmuszona sprzedawać ropę po niższych cenach i staje się coraz bardziej zależna od Chin w zakresie towarów wysokiej jakości, dostępu do internetu i usług cybernetycznych – zauważył minister. Dodał, że w zamian Moskwa destabilizuje świat, przekazując technologie rakietowe Korei Północnej.

Indie nie potępiły jednoznacznie agresji Rosji na Ukrainę, wzywając strony do dialogu i utrzymując relacje handlowe z Kremlem.

Reklama

Nawiązując do polityki Stanów Zjednoczonych, Sikorski zaznaczył, że niezależnie od "fluktuacji" w relacjach transatlantyckich, Europa musi zwiększyć własne zdolności obronne i stać się bardziej samodzielna w kwestii bezpieczeństwa kontynentu.

Jaipur Literature Festival (JLF) jest uznawany za "największe darmowe show literackie na Ziemi". Od 2006 r. to prestiżowe wydarzenie gromadzi pisarzy, noblistów i światowych przywódców, stanowiąc kluczowe forum debaty o kulturze i geopolityce w Azji Południowej.