Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Wiadomo, że kobieta była wówczas na imprezie w Sopocie, gdzie miała pokłócić się ze swoją przyjaciółką. Postanowiła więc wrócić pieszo do domu w Gdańsku. O godz. 4:12 została nagrana przez kamerę monitoringu przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. Później ślad po 19-latce zaginął.

Poszukiwany kierowca białego Fiata w związku ze sprawą Iwony Wieczorek

Komenda Stołeczna Policji w sobotę 17 stycznia wydała komunikat, w którym poinformowała, że z zaginięciem Iwony Wieczorek może mieć związek kierowca białego fiata cinquecento, o którym funkcjonariusze pisali w czerwcu ubiegłego roku. 17 lipca 2010 roku o godzinie 5:07 pojazd przemieszczał się w rejonie Parku Reagana (Gdańsk), a następnie na trasie Rumia, Reda (okolice Pucka). "Informacje na temat pojazdu i jego kierowcy mogą pomóc w wyjaśnieniu tajemniczego zaginięcia sprzed 15 lat" - napisała policja. O tym wątku policjanci informowali już latem zeszłego roku, teraz ponowili apel o kontakt w tej sprawie. "Ponownie apelujemy do każdego, kto ma informacje o wspomnianym samochodzie i jego kierowcy o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi poszukiwania na nr tel. 573-934-910, bądź kontakt z najbliższą jednostką Policji" - napisano na stronie Komendy Stołecznej Policji.

Był w pobliżu miejsca, gdzie zaginęła Iwona Wieczorek

Policjanci ustalili, że związek z zaginięciem Iwony Wieczorek może mieć kierowca białego Fiata Cinquecento. Samochód przejeżdżał w pobliżu Parku Reagana w Gdańsku w dniu, w którym ostatni raz widziano 19-latkę.