Respondentów zapytano, kto ich zdaniem "jest dziś rzeczywistym liderem polskiej prawicy".

Podium liderów polskiej prawicy

Według 38,6 proc. badanych jest nim prezydent Karol Nawrocki. Drugie miejsce zajął prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński z wynikiem ponad dwukrotnie niższym (16,4 proc.), a trzecie miejsce - jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen (9,4 proc. wskazań).

Pozostali z Top 10 polskiej prawicy

Pozostali politycy uzyskali następujące poparcie: Krzysztof Bosak - 6,8 proc., Grzegorz Braun - 3,5 proc., Przemysław Czarnek – 1,4 proc., Mateusz Morawiecki – 1,2 proc., Mariusz Błaszczak – 1,2 proc., Patryk Jaki – 0,4 proc. oraz Zbigniew Ziobro – 0,2 proc.

Jak podała WP, odpowiedź "Nie wiem/Trudno powiedzieć" wybrało 20,9 proc. ankietowanych.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 02-04.01.2026 r. metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie n=1000.