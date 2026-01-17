Mamy informacje wywiadu, które wskazują, że Rosjanie szykują się do nowych zmasowanych ataków. Rozmawiamy z partnerami o rakietach dla obrony przeciwlotniczej i kolejnych niezbędnych systemach – powiedział Wołodymyr Zełenski w piątek późnym wieczorem, w codziennym wystąpieniu wideo, dodając, że ukraińska dyplomacja stara się maksymalnie przyśpieszyć dostawy.

Nowe pociski dla Ukrainy

Również w piątek, podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Czech Petrem Pavlem, Zełenski poinformował o przekazaniu Ukrainie "poważnego wsparcia" w postaci dużej liczbie pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej.

Nowe punkty niezłomności

Prezydent Ukrainy poinformował także o stworzeniu w całym kraju dodatkowych punktów niezłomności – miejsc, gdzie w przypadku braku ogrzewania i prądu mieszkańcy mogą się ogrzać i naładować urządzenia.

W piątek władze Ukrainy złagodziły reguły stanu wojennego, umożliwiając obywatelom przemieszczanie się w czasie godziny policyjnej do punktów niezłomności. Decyzja ta ma związek z mrozami i brakiem dostaw ciepła w domach po atakach Rosji na energetykę.

Zapasy energii na 20 dni

Wicepremier i minister energetyki Denys Szmyhal powiedział w piątek, że Ukraina ma zapasy na ponad 20 dni, jednak sytuacja jest "bardzo skomplikowana" zwłaszcza w Kijowie i obwodzie kijowskim oraz w regionach: odeskim, dniepropietrowskim, charkowskim, a także na terenach w pobliżu frontu.