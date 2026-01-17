"Rosyjskie wojska okupacyjne kontynuują szturmy niewielkimi grupami piechoty. Walki trwają w zachodniej części miasta Hulajpole" – napisano w piątek późnym wieczorem w komunikacie DeepState, komentującym aktualne wydarzenia na linii frontu.

Rosnąca przewaga Rosjan

Jak zauważają ukraińscy analitycy, rosyjska armia stosuje taktykę stopniowego zwiększania liczebności swoich sił, co z czasem prowadzi do zbudowania przewagi i zmusza ukraińskie jednostki do wycofania się. Podobny charakter mają walki na odcinku pokrowskim oraz w pobliżu Konstantynówki w obwodzie donieckim.

43 starcia tylko jednego dnia

Walki trwają także na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim, gdzie 16 stycznia doszło do 43 starć z siłami rosyjskimi (wobec 153 na całej linii frontu).