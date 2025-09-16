"Prezydent RP Karol Nawrocki oczekuje od Rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki"- przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

"Nie ma zgody na zatajanie informacji. (...) Pan Prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego" - dodano.

"Wszelkie dostępne informacje (...) były i są przekazywane do BBN na bieżąco przez MON, Sztab Generalny Wojska Polskiego i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych" - na zarzuty odpowiedziało Ministerstwo Obrony Narodowej.

"Przypominamy, że pełnym wyjaśnieniem zdarzeń po agresji rosyjskiej zajmują się odpowiednie organy państwa. Ale już dziś nie ulega wątpliwości, że to Rosja jest odpowiedzialna za prowokację i jej następstwa - czytamy w komunikacie zamieszczonym na X.

Dron czy rakieta? Wyryki rozpalają konflikt między rządem a prezydentem

"Dowódca Operacyjny RSZ na bieżąco i bez jakiegokolwiek pomijania przekazywał wszystkie dostępne informacje (...) zarówno do Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jak i Biura Bezpieczeństwa Narodowego" - dodało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Reklama

Źródło: X, Media