Roztańczony Narodowy 2025 to impreza, która od kilku lat kończy wakacyjny sezon koncertowy. Na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie się odbywa, gromadzą się tłumy fanów muzyki pop, rap oraz disco. Na scenie z kolei występują największe gwiazdy tych gatunków muzycznych.
Roztańczony Narodowy - o której startuje?
Roztańczony Narodowy odbędzie się na PGE Narodowy w Warszawie w najbliższą sobotę 27 września. Otwarcie bram nastąpi o godzinie 17:30. Koncerty rozpoczną się o godzinie 18:30.
Roztańczony Narodowy 2025 - artyści, kto wystąpi?
Podczas imprezy Roztańczony Narodowy 2025 zobaczymy największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Pojawią się zarówno artyści starszego, jak i młodego pokolenia. Na dwóch scenach zaprezentuję się takie gwiazdy jak:
Scena Rap/POP
- Doda
- Skolim
- Tymek
- Tede
- Big Cyc
- Kombii
- Modelki
- Pectus
- Justyna Steczkowska
- Lanberry
- Stachursky
- Michał Wiśniewski
- Kalwi&REMI
- Boney M
Scena Disco
- Boys
- Zenek Martyniuk i Akcent
- Piękni i Młodzi
- Sławomir i Kajra
- Łobuzy
- MIG.
Roztańczony Narodowy 2025. Czy są jeszcze bilety?
Aby bawić się na żywo na imprezie Roztańczony Narodowy 2025 trzeba kupić bilet. Wciąż są one dostępne i można je kupić w serwisie ebilet.pl. Ile trzeba zapłacić za bilet na Roztańczony Narodowy 2025?
- miejsca stojące na płycie A (bliżej sceny) - od 191 zł
- miejsce stojące na płycie B (dalej od sceny) - od 138 zł
- trybuny dolne - od 261 zł
- trybuny górne - od 95 zł
- bilet wstępu na trybunę VIP - od 746 zł
Roztańczony Narodowy 2025. Kiedy i gdzie emisja?
Jak co roku imprezę Roztańczony Narodowy 2025 będzie można obejrzeć w stacji Polsat. Transmisja wydarzenia wystartuje o 19:55 w Polsacie, a po godz. 23:20 transmisja przeniesie się do Polo TV.
Podczas tegorocznej edycji Roztańczonego PGE Narodowego jedną z twarzy koncertu transmitowanego na żywo w Polsacie będzie Olek Sikora. Na scenie pojawi się u boku Mileny i Ilony Krawczyńskich, Rafała Maseraka i Kamila Balei.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję