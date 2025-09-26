Roztańczony Narodowy 2025 to impreza, która od kilku lat kończy wakacyjny sezon koncertowy. Na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie się odbywa, gromadzą się tłumy fanów muzyki pop, rap oraz disco. Na scenie z kolei występują największe gwiazdy tych gatunków muzycznych.

Roztańczony Narodowy - o której startuje?

Roztańczony Narodowy odbędzie się na PGE Narodowy w Warszawie w najbliższą sobotę 27 września. Otwarcie bram nastąpi o godzinie 17:30. Koncerty rozpoczną się o godzinie 18:30.

Roztańczony Narodowy 2025 - artyści, kto wystąpi?

Podczas imprezy Roztańczony Narodowy 2025 zobaczymy największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Pojawią się zarówno artyści starszego, jak i młodego pokolenia. Na dwóch scenach zaprezentuję się takie gwiazdy jak:

Scena Rap/POP

Doda

Skolim

Tymek

Tede

Big Cyc

Kombii

Modelki

Pectus

Justyna Steczkowska

Lanberry

Stachursky

Michał Wiśniewski

Kalwi&REMI

Boney M

Scena Disco

Boys

Zenek Martyniuk i Akcent

Piękni i Młodzi

Sławomir i Kajra

Łobuzy

MIG.

Roztańczony Narodowy 2025. Czy są jeszcze bilety?

Aby bawić się na żywo na imprezie Roztańczony Narodowy 2025 trzeba kupić bilet. Wciąż są one dostępne i można je kupić w serwisie ebilet.pl. Ile trzeba zapłacić za bilet na Roztańczony Narodowy 2025?

miejsca stojące na płycie A (bliżej sceny) - od 191 zł

miejsce stojące na płycie B (dalej od sceny) - od 138 zł

trybuny dolne - od 261 zł

trybuny górne - od 95 zł

bilet wstępu na trybunę VIP - od 746 zł

Roztańczony Narodowy 2025. Kiedy i gdzie emisja?

Jak co roku imprezę Roztańczony Narodowy 2025 będzie można obejrzeć w stacji Polsat. Transmisja wydarzenia wystartuje o 19:55 w Polsacie, a po godz. 23:20 transmisja przeniesie się do Polo TV.

Podczas tegorocznej edycji Roztańczonego PGE Narodowego jedną z twarzy koncertu transmitowanego na żywo w Polsacie będzie Olek Sikora. Na scenie pojawi się u boku Mileny i Ilony Krawczyńskich, Rafała Maseraka i Kamila Balei.