Nowy hit Zenka Martyniuka. "Mandacik" ma coraz więcej fanów

Zenek Martyniuk to niekwestionowany "król disco polo". Niedawno wypuścił nową piosenkę zatytułowaną "Mandacik", którą nagrał wspólnie z zespołem Łobuzy. Utwór wpada w ucho i ma coraz większą liczbę zwolenników.

Tak ksiądz tańczy do hitu Zenka Martyniuka. Nagranie podbija sieć

Jednym z nich jest ks. Krzysztof Kołtunowicz. Nagranie, które duchowny zamieścił, podbija sieć. Widać na nim jak ksiądz Krzysztof tańczy do piosenki Zenka Martyniuka na bosaka. Nie tylko tańczy, ale też śpiewa. Jego taniec pełen jest dynamicznych i ekspresyjnych gestów.

Zabawne nagranie z tańcem księdza Krzysztofa ma już ponad 250 tys. wyświetleń. Ksiądz Krzysztof to także gwiazda internetu.

Internauci komentują taneczne popisy księdza

Jego profil na TikToku obserwuje prawie pół miliona fanów. Byli zachwyceni tanecznymi popisami ulubionego duchownego.

"Jak taki ksiądz będzie należał to mojej parafii, to zacznę chodzić co niedzielę. Wszystko na luzie i widać, że z powołania"; "Czemu mnie taki ksiądz nie uczył religii. Nasz ksiądz wydzierał się na nas i był bardzo niemiły"; "O proszę, ksiądz ma poczucie rytmu i humoru"; "Takiego księdza życzę w każdej parafii"; "Jakie kocie ruchy"; "Taki ksiądz to skarb" – zachwycali się użytkownicy TikToka.