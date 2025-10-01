Potężna dziura budżetowa NFZ

- Tak jak powtarzaliśmy już od pewnego czasu: bez dotacji budżetowej nie jesteśmy w stanie takich środków w ramach NFZ wygospodarować - powiedziała dziennikarzom Sobierańska-Grenda. Dodała, że z prognoz wynika, że w 2025 r. zabraknie 14 mld zł, a w roku przyszłym - 23 mld zł.

Sobierańska-Grenda zaznaczyła, że jeśli będzie realizowana tzw. ustawa podwyżkowa i będą realizowane świadczenia na dotychczasowym poziomie, to wiadomo, że pieniędzy zabraknie. Pytana, czy pacjenci odczują braki finansowe w systemie, minister zdrowia powiedziała, że "jest zwolennikiem, by pracować w ramach posiadanych środków".

- Natomiast chciałabym, żeby pacjent nie odczuwał braku środków finansowych, stąd też będą na pewno rozmowy sprawie ustawy podwyżkowej - dodała. Zaznaczyła, że obecnie nie jest jednak w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy pacjenci odczują skutki problemów finansowych NFZ.

Minister zdrowia poinformowała, że w związku z problemami NFZ organizowane jest spotkanie z ministrem finansów Andrzej Domańskim. "Myślę, że w konsekwencji z premierem (Donaldem Tuskiem)" - dodała. Początkowo planowana dotacja budżetowa dla NFZ w 2025 r., czyli 18,3 mld zł, została zwiększona o około 9 mld zł, a po uwzględnieniu innych funduszy plan finansowy NFZ zwiększył się o 13 mld zł.

Większa dotacja na NFZ w 2026 roku nie zmniejszy dziury budżetowej

Z projektu planu finansowego NFZ na 2026 r. wynika, że przychody NFZ wyniosą 217,4 mld zł i będą większe o 9,9 proc. w porównaniu z rokiem 2025. Wpływy ze składki zdrowotnej, według planu, wyniosą 184,3 mld zł, czyli wzrosną o 6,5 proc. w porównaniu z rokiem 2025. Dotacja podmiotowa z budżetu państwa ma wynieść 26 mld zł, czyli wzrosnąć o 42 proc. w stosunku do pierwotnie założonej wartości dotacji w planie finansowym NFZ na 2025 r. (18,3 mld zł).

1 lipca zgodnie z tzw. ustawą o minimalnym wynagrodzeniu rosną pensje pracowników ochrony zdrowia. Mechanizm, zgodnie z którym następuje korekta w wysokości płac minimalnych w oparciu o wskaźnik GUS, obowiązuje od 2022 r.