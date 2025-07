Departament Kontroli NFZ od dłuższego czasu monitorował podejrzane aktywności, szczególnie w obszarze leków recepturowych. Analiza danych zwracała uwagę na nagłe i nieuzasadnione wzrosty wartości refundacji. Jako przykład podano jedną z przychodni POZ, gdzie w ciągu zaledwie trzech lat wartość refundacji maści na odleżyny skoczyła aż 47-krotnie – z 230 tysięcy złotych w 2019 roku do 10,8 miliona złotych w 2022 roku. Co więcej, tylko w lutym 2023 roku ta placówka wystawiła ponad 730 recept na tę maść, co stanowiło aż 83 proc. wszystkich takich recept w całym kraju. Kontrole NFZ objęły również apteki, które realizowały te podejrzane recepty.

Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ, podaje, że w latach 2022-2024 w wyniku kontroli ordynacji i aptek w zakresie leków recepturowych nałożono sankcje finansowe w wysokości ponad 15 milionów złotych.

Wielka operacja służb

Kulminacją działań było skoordynowane uderzenie Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, funkcjonariuszy CBŚP z Gdańska i Poznania, kontrolerów NFZ, Głównego Inspektora Informacji Finansowej oraz Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych z Gdańska i Warszawy. Operacja doprowadziła do likwidacji trzech zorganizowanych grup przestępczych, które wyłudzały nienależne refundacje za leki recepturowe.

Przestępcy przez dwa lata przedłożyli do NFZ prawie 40 tysięcy recept, zawierających nieprawdziwe informacje o zasadności sporządzania leków. Wykorzystywali do tego dane osobowe pensjonariuszy domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Leki w rzeczywistości nie trafiały do pacjentów. Ponadto, śledczy ustalili, że zawyżano koszty składników do wytwarzania leków recepturowych, mimo dostępności znacznie tańszych gotowych farmaceutyków.

Zarzuty usłyszało 21 osób

W sprawie zarzuty usłyszało 21 osób w wieku od 21 do 72 lat, w tym 9 kobiet i 12 mężczyzn. Wśród podejrzanych są lekarze, właściciele i pracownicy aptek oraz przedsiębiorcy z branży medycznej. Osiem osób trafiło do tymczasowego aresztu, a wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, takie jak poręczenia majątkowe, dozory policyjne, zakazy kontaktu i zakazy opuszczania kraju.

Prokuratura dokonała również wielomilionowych zabezpieczeń majątkowych na poczet strat poniesionych przez Skarb Państwa. Zablokowano rachunki bankowe podejrzanych, zajęto udziały spółek oraz ustanowiono hipoteki na nieruchomościach. Podczas przeszukań zabezpieczono dokumenty, nośniki danych oraz mienie, w tym gotówkę, złoto, biżuterię, luksusowe zegarki i samochody. Śledztwo ma charakter rozwojowy – organy ścigania analizują kolejne wątki dotyczące możliwych wyłudzeń. Faktyczne straty mogą przewyższać 82 miliony złotych. Prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, zapewnia, że służby kontynuują czynności, aby odzyskać nienależnie uzyskane środki publiczne i pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich uczestników procederu.