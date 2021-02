Zgodnie z wydanymi ostrzeżeniami, w najbliższym czasie na terenie niemal całego kraju można się spodziewać niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

IMGW ostrzega

Na wschodzie i północnym wschodzie Instytut prognozuje wystąpienie silnego mrozu. Najzimniej będzie w okolicach Suwałk i Białegostoku, gdzie lokalnie termometry mogą wskazać nawet -23 st. C. Nieco cieplej będzie na Lubelszczyźnie i we wschodniej i północnej części Mazowsza, ale i tam prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -16 do -14 i -13 st. C.

W województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, zachodniej i północnej części województwa wielkopolskiego oraz południowej i centralnej części województwa łódzkiego IMGW ostrzega przed roztopami.

Z kolei opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź wystąpią w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim.

