Zima w Izraelu. W nocy z wtorku na środę izraelskie wybrzeże od Hajfy do Tel Awiwu nawiedziły ulewne deszcze, wzbudzając obawy, że wystąpią powodzie; na północy kraju spadł śnieg, państwo szykuje się na zimową pogodę do weekendu - informuje portal Times of Israel.

Ulewy, powodzie i burze piaskowe Reklama Wraz z ulewami wzdłuż wybrzeża pojawiły się obawy wystąpienia powodzi na pustyniach i obszarach położonych przy brzegu morza; na południu Izraela oczekuje się burz piaskowych i mgieł - relacjonuje portal. Według meteorologów powodzie są możliwe na Pustyni Judzkiej i terenach wokół Morza Martwego. Władze poleciły mieszkańcom nie zbliżać się do rzek i strumieni. Śnieg w Jerozolimie Pierwszy śnieg spadł około północy z wtorku na środę w położonym na Wzgórzach Golan mieście Madżdal Szams - poinformowało radio izraelskiej armii. Oczekuj się, że w środę rano lub po południu śnieg spadnie w Jerozolimie, co jest rzadkim zjawiskiem w tym mieście. Na Wzgórzach Golan powinno spaść ok. 30 cm śniegu, na północy Izraela 10 cm. Zakaz wstępu na siłownie i imprezy dla niezaszczepionych. Izrael wprowadzi kody kreskowe Zobacz również Na pozostałych terenach kraju prawdopodobnie odnotowane zostaną niespotykane zazwyczaj niskie temperatury, ulewne deszcze i silne wiatry. Najzimniej ma być w położonej na południu Izraela miejscowości Micpe Ramon, gdzie temperatura spadnie do około zera stopni Celsjusza. Jerozolimia: Pługi i zapasy soli Władze Jerozolimy przygotowały pługi i zapasy soli, by utrzymać przejezdność dróg po opadach, zwiększono także pomoc dla bezdomnych, w ostatniej chwili ma być podjęta decyzja o ewentualnym zamknięciu szkół i przedszkoli - relacjonuje Times od Israel. Burmistrz Mosze Lion ostrzegł, że z powodu pogody możliwe będą przerwy w dostawach prądu.