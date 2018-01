Słów krytyki nie szczędził jej także wiceminister kultury Paweł Lewandowski.

"A co do serialu Korona…to poczekajcie na 3 odcinek i dialog o śniadaniu w czasie postu. Zgniłem jak to zobaczyłem:(" napisał na Twitterze wiceminister.

Nie pomyliłem się, tweet zniknął. Na szczęście, w internecie nic nie ginie, więc opinia publiczna może się zapoznać ze zdaniem ministra. I to z resortu kultury! ;)) #koronakrolow pic.twitter.com/OpGhLOH9aP — Jakub Szczepański (@SzczepanskiKuba) 2 January 2018

Mimo, że szybko skasował swój krytyczny wpis, podali go dalej inni internauci.

"Korona królów" to pierwszy serial historyczny TVP poświęcony średniowiecznej historii Polski. Akcja rozpoczyna się w 1333 roku gdy umiera król Władysław Łokietek zmęczony walką o zjednoczenie podzielonej na dzielnice Polski. Na tronie zasiada jego jedyny żyjący syn – Kazimierz, w którego rolę wciela się Mateusz Król. W serialu grają również m.in. Marta Bryła, Halina Łabonarska, Marcin Rogacewicz i Wiesław Wójcik. Pierwszy odcinek jak wynika z danych podawanych przez TVP oglądały 4 mln widzów.