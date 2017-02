Dzisiaj Platforma Obywatelska składa na ręce marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego projekt uchwały mający powołać komisję śledczą do zbadania prawidłowości, legalności działań SKOK Wołomin - powiedział szef klubu PO Sławomir Neumann na środowej konferencji prasowej. Jak podkreślił, straty jakie do tej pory pokrył Bankowy Fundusz Gwarancyjny w związku z funkcjonowaniem SKOK Wołomin to 2,2 mld złotych. To jest największa afera finansowa w wolnej Polsce, afera finansowa kryta przez działaczy PiS, którzy nie chcą badania tej sprawy - ocenił Neumann.

W lutym 2015 r. warszawski sąd ogłosił upadłość SKOK Wołomin. Przez ostatnie lata kilka prokuratur prowadzi śledztwo dotyczące doprowadzenia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Największe postępowanie ws. SKOK Wołomin nadzoruje prokuratura w Gorzowie Wlkp., badająca działalność grupy przestępczej, która w ciągu kilku lat wyłudziła ze SKOK Wołomin pożyczki na kwotę niemal 800 mln zł.

Podejrzany o kierowanie tą grupą przestępczą Piotr P. (zasiadał w Radzie Nadzorczej SKOK Wołomin) już wcześniej został oskarżony o zlecenie w 2014 r. pobicia wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka, który nadzorował kontrole w SKOK Wołomin. Sąd ogłosił upadłość kasy w lutym 2015 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił do połowy 2015 r. 2 mld 200 mln zł klientom SKOK Wołomin.