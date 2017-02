Posłanka PSL poinformowała, że na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się pierwsze czytanie projektu PSL nowelizującego ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zaznaczyła, że ludowcy chcą zmiany w programie "Rodzina 500 plus", która wprowadzi zasadę "złotówka za złotówkę". Sprawi ona - jak wyjaśniała posłanka ludowców - że przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia nie będzie automatycznie oznaczało jego utraty.

Dodała, że propozycja PSL daje również szansę na uzyskanie wsparcia w wychowaniu tym, którzy mają jedno dziecko. W ocenie Możdżanowskiej obecnie obowiązujące przepisy tworzą "barierę" dla kobiet pracujących, bo - jak uzasadniała - powoduje to takie zachwianie na rynku pracy oraz m.in. brak możliwości domagania się o podwyżkę.

Po raz kolejny Polskie Stronnictwo Ludowe ma rację, składając poprawkę do tego ważnego i dobrego programu +500 plus+ - przekonywała Możdżanowska. Niestety, stanowisko rządu na dzień dzisiejszy jest negatywne. Ubolewam nad tym, ponieważ to 400 tys. rodzin, które mają zostać wyeliminowane z tego wsparcia - wskazała.

Andżelika Możdżanowska przypomniała też sprawę, o której na początku lutego napisała "Rzeczpospolita". Gazeta podała, że w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sztywne zasady przyznawania świadczenia na pierwsze dziecko z programu "500 plus" mogą łamać konstytucję. WSA z zapytaniem w tej sprawie wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego. Dziennik napisał, że sędziowie WSA uważają, iż przy "500 plus" można byłoby wprowadzić mechanizm "złotówka za złotówkę", stosowany przy świadczeniach rodzinnych.

W ramach programu "Rodzina 500 plus", który funkcjonuje od kwietnia ub.r., świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci, do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko.