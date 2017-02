Radziwiłł o pigułce "dzień po"

Jako lekarz nie przepisałbym pacjentce pigułki dzień po. Nie przepisałbym jej nawet w przypadku gwałtu - powiedział minister Konstanty Radziwiłł w audycji Gość Radia ZET.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Kownacki o PO

Awantura w Sejmie o podróże premier Szydło samolotem CASA. Wiceminister MON Bartosz Kownacki powiedział, że nieprawdziwe są twierdzenia, jakoby premier wykorzystywała wojskowy transport lotniczy do celów prywatnych. Poziom kłamstwa i hipokryzji polityków PO jest w tej sprawie gigantyczny. Nie jest prawdą, aby pani premier wykorzystywała wojskowy transport lotniczy do celów prywatnych - powiedział Kownacki.

Skończcie ten chocholi taniec wokół transportu najważniejszych osób w państwie - apelował w Sejmie Kownacki. Na całym świecie się to odbywa, a wy jako Platforma Obywatelska macie najmniejsze prawo, żeby o tym mówić, bo to wy macie krew 96 osób na rękach, bo robiliście ten chocholi taniec z przez ostatnie kilka lat - mówił wiceminister.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Brezja o PiS

PO chce ustawowego ograniczenia możliwości korzystania z uprzywilejowanych kolumn przez osoby pełniące kierownicze funkcje w państwie. Do Sejmu trafił w czwartek projekt w tej sprawie.

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z szarżą kasty panów na polskich ulicach. My tę kastę panów w limuzynach mknących po "PiS-pasach" chcemy ukrócić - mówił w Sejmie poseł Krzysztof Brejza z PO.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Kaczyński o PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że posłowie PO blokując w grudniu Sejm, zachowali się jak Samoobrona. Apelował do polityków Platformy, aby wyzwolili się z fałszywej świadomości, która - jego zdaniem - zakłóca odbieranie im najbardziej elementarnych faktów. Wyście blokowali Sejm, postępowaliście jak Samoobrona. Kiedy to robiła Samoobrona, to nie mieliście żadnych wątpliwości, że trzeba użyć siły, myśmy siły nie użyli, chociaż były wszelkie przesłanki prawne do tego, żeby jej użyć - powiedział Kaczyński podczas debaty w Sejmie nad wnioskiem o odwołaniem Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Zadeklarował też, że PiS nie użyje siły.

Na uwagę za sali, że politycy PiS są "ludzkimi panami", Kaczyński powiedział: - Tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami, w przeciwieństwie do niektórych.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Zandberg o Szyszce

Adrian Zandberg z Partii Razem skrytykował nowe przepisy umożliwiające właścicielom posesji wycinkę rosnących na nich drzew bez zezwolenia, o ile nie służy to działalności gospodarczej. Jego zdaniem, na zmianie przepisów skorzystały środowiska deweloperskie.

Gdyby Jarosław Kaczyński na poważnie traktował swoje deklaracje o skończeniu z lobbingiem i korupcją, to minister Szyszko powinien pakować szczoteczkę do zębów i czekać na CBA - podkreślił. Wyjaśnił jednak, że do takiej sytuacji nie dojdzie, bo minister ochrony środowiska jest "pupilem ojca Rydzyka, który w rządzie ma pakiet kontrolny".

WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Kuźmiuk o katastrofie smoleńskiej

Europoseł PiS był pytany o szefa MON, który mówił w Monachium o tym, że etapem rosyjskiej agresji jest m.in. to, co zdarzyło się pod Smoleńskiem.

Nie znam faktów, dowody ma być może komisja, ale jakaś logika w tym jest. Ostatnie informacje prasy angielskiej mówią, że agenci rosyjskich służb chcieli otruć prezydenta Czarnogóry. Takie fakty potwierdzają tezę, że Rosjanie maczali w tym palce – ocenił na antenie radia ZET europarlamentarzysta.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Prof. Gersdorf o zarobkach sędziów

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego uważa, że zarobki sędziów nie powinny być jawne. Ich upublicznienie nazywa "zagraniem pod publiczkę".

Przeciętny radca prawny zarabia więcej, niż sędzia sądu rejonowego. 7 tys. to straszne pieniądze? Na tym szczeblu 70 proc. nominacji to kobiety. Zarobki nie są wystarczające, by mężczyźni podejmowali ten zawód. Nieco lepiej jest w sądach okręgowych, ale za te ok. 10 tys. brutto dobrze żyć można tylko na prowincji. A co jest na samym szczycie? Dobry adwokat ma się lepiej, niż sędzia Sądu Najwyższego – mówiła w rozmowie z Onetem prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>