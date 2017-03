Stanisław Karczewski, pytany w Telewizji Republika, jak ważne dla Prawa i Sprawiedliwość są wybory samorządowe w Warszawie podkreślił, że partia przykłada "dużą wagę" do wyborów w stolicy.

Marszałek Senatu dodał, że obecnie PiS bierze pod uwagę dwóch kandydatów na prezydenta miasta. Są brani pod uwagę dwaj posłowie - Jacek Sasin i pan Krajewski, ale też myślimy o innych kandydatach. Szukamy takich kandydatów, jakim był Andrzej Duda; takich, którzy na początku nie będą mieli wielkich szans, ale jednak będą wygrywać i będą wygrywać również w innych dużych miastach - powiedział Karczewski. Podkreślił, że PiS już rozpoczął przygotowania do wyborów samorządowych, bo chce mieć dobrą kampanię i dobrych kandydatów. Chcemy pokazać Polakom, w jaki sposób chcemy prowadzić samorządy - mówił.

Karczewski pytany o ewentualne zmiany w funkcjonowaniu samorządów, w tym o ograniczenie wyborów samorządowych do jednej tury, odparł, że jest to bardzo ciekawa propozycja. Tak jest przecież w wyborach nie proporcjonalnych, tylko większościowych do Senatu (..) W 90 proc. ten, który wygrywa i tak wygrywa, więc nie wiem, czy warto jest przeprowadzać wybory w drugiej turze. Jest to do zastanowienia, ale to jest moje osobiste zdanie. Nie analizowane i nie konsultowane partyjnie - podkreślił marszałek Senatu.