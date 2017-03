Podtrzymałem, iż naszym kandydatem na przewodniczącego Rady Europejskiej jest doktor Jacek Saryusz Wolski. Jest jedynym kandydatem w tej chwili zgłoszonym oficjalnie i tak to rozumiemy. Natomiast pan Donald Tusk nigdy nie zwrócił się do rządu polskiego z informacją o tym, że chciałby kandydować, nie zwrócił się do nas z informacją o tym, co zrobił przez ponad dwa lata i co by chciał zrobić gdyby był ewentualnie wybrany na kolejną kadencję - powiedział Waszczykowski odpowiadając na pytanie dziennikarzy.

W związku z tym rozumiemy, że nie liczy, na to, aby był wystawiony przez rząd polski jako kandydat na kolejną kadencję. W związku z tym uznaliśmy, że Polska powinna mieć swojego kandydata i takiego kandydata mamy. Przypomniałem o tym ministrowi Gabrielowi - dodał szef polskiego MSZ.