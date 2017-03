"Super Express" podliczył Donalda Tuska. Szef Rady Europejskiej dostaje każdego miesiąca ponad 25 tysięcy euro, czyli około 110 tysięcy złotych. W ciągu całego roku Tusk zainkasuje więc 1,3 miliona złotych. 2,5 letnia kadencja pozwoli mu zarobić łącznie około 3,3 miliona złotych. Według "Super Expressu" dzięki dwóm kadencjom na stanowisku szefa RE Tusk zarobi łącznie blisko 7 milionów złotych.

To jednak nie koniec profitów. Nabył bowiem prawo do emerytury przysługującej przewodniczącym RE. Jak podaje "Super Express", jej wysokość to 4,274 proc. miesięcznej pensji za każdy rok pracy na tym stanowisku. To oznacza, że po pięciu latach sprawowania tej funkcji emerytura Donalda Tuska będzie wynosić około 23 tysięcy złotych miesięcznie.