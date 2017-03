Kaczyński zawsze kłamie, Kaczyński wypycha nas z Europy, działa przeciwko Europie i zostawia nas w Europie drugiej prędkości, w ogonie. Przyjęcie przez Polskę euro, jest gwarancja bezpieczeństwa i politycznego i gospodarczego - mówił w TVN24 lider Nowoczesnej Ryszard Petru.

Petru krytykował jednak nie tylko lidera rządzącej partii, ale także swoją konkurencję z opozycji. Grzegorz Schetyna jest na pewno osobą trudną, w kontaktach, nie szuka porozumienia i wydaje mi się, że to błąd taktyczny i strategiczny Platformy, bo pokazują się jako ugrupowanie, które nie jednoczy a dzieli - zauważył. Jego zdaniem, lider PO wpędził się też w pułapkę w sprawie wotum nieufności dla rządu. Zgłaszając siebie jako kandydata zapomniał, że mógłby to ustalić z opozycją - skrytykował Petru.

Lider Nowoczesnej nie wykluczył jednak do końca współpracy z PO w sprawie głosowania przeciw rządowi Beaty Szydło. Będzie miało miejsce spotkanie Katarzyny Lubnauer z Sławomirem Neumannem. Oczekujemy od nich expose czyli informacji, co będzie w tym konstruktywnym wotum nieufności. Nie mam pojęcia kiedy dojdzie do spotkania. Pani Lubnauer czeka na telefon - podsumował.