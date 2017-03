W sensie politycznym nie będziemy wracać do sprawy Tuska, ale w sensie formalno-prawnym rzeczywiście młody premier Malty, który prowadził posiedzenie RE chyba nie doczytał traktatu lizbońskiego. Traktat stwierdza, że do wyboru szefa Rady potrzeba kwalifikowanej większości i głosy wstrzymujące się liczone są jako przeciwne – mówił w Radiu ZET, wiceprzewodniczący PE Ryszard Czarnecki, pytany o wypowiedź szefa MSZ nt. "sfałszowanego" głosowania ws. wyboru Donalda Tuska na szefa RE.

Premier nie zapytał kto jest za, przeciw i kto się wstrzymał. Będę bronił ministra Waszczykowskiego, którego chce odwołać opozycja – dodaje polityk PiS.

Rozumiem, że minister przestał ciągnąć sprawę Tuska. Jeżeli zmierzyć jego dokonania i ciężką pracę, to w porównaniu z zarzutami bilans wyjdzie na plus – uważa Czarnecki Dopytywany o to, czy jest brany pod uwagę na stanowisko szefa MSZ, odpowiada: Jestem w Strasburgu i Brukseli, więc nie wiem, czy szukają kandydata.

Odniósł się on także do ostatnich sondaży, w których PiS traci, a mocno zyskuje PO.

Zdaniem polityka partii rządzącej należy ciężko pracować, podchodzić do wyzwań z pokorą i przejmować się wyborami, a nie sondażami.

Chwile zwątpienia? Nie dopadają mnie. Jestem człowiekiem pracowitym i nie mam czasu na zmartwienia. Ryszard Czarnecki swoją ciężką pracą w PE raczej sondaże winduje w górę – ocenił.

Dopytywany o to, czy sprawa z Saryusz-Wolskim miała wpływ na spadek poparcia, odpowiada, że decyzja o tym, żeby polski rząd przedstawił własnego kandydata na szefa RE, była decyzją bardzo słuszną.

Gowin pomysłodawcą przedsięwzięcia? Nie był jedyny. Pamiętam też wypowiedź Jana Parysa, który mówił o 3 osobach: Legutce, Czarneckim i właśnie Saryusz-Wolskim – mówił Ryszard Czarnecki.

Skomentował on także ostatnie zamieszanie z MON i Eurokorpusem.

Czarnecki uważa, że wycofanie się Polski z Eurokorpusu "to nie jest sprawa strategiczna".

To ma się dziać nie od razu, tylko w perspektywie 3-4 lat – mówi Gość Radia ZET.

W sensie merytorycznym przesunięcie środków na flankę wschodnią wydaje mi się być rzeczą uzasadnioną. Czasem trzeba wybierać, czy bronić naszej bezpośredniej granicy wschodniej przed Rosją, czy brać udział w misjach, które są mniej ważne od flanki – powiedział Czarnecki. Jego zdaniem to, że pierwszy o decyzji poinformował rzecznik Eurokorpusu, a nie MON, to kwestia techniczna, a nie merytoryczna.