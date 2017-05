Grzegorz Schetyna pytany w czwartek rano w programie WP.pl, czy jego zdaniem premier Beata Szydło szykuje nowe otwarcie w swoim rządzie ocenił, że nie ona będzie układać ten rząd tylko Jarosław Kaczyński, tak jak to robił półtora roku temu. Nie mam co do tego złudzeń - powiedział szef PO. Jego zdaniem w PiS istnieje konflikt wewnętrzny. Ludzie w rządzie PiS - w ogóle w PiS-ie - spierają się ze sobą i kłócą się. Tam się zaczęła wojna domowa - uważa Schetyna.

Pytany o kontakty z przewodniczącym Rady Europejskiej, b. premierem i b. szefem PO Donaldem Tuskiem powiedział, że ich relacje są w porządku. Ocenił, że ich drogi polityczne jeszcze się kiedyś zejdą. Na pewno, bo on przecież wróci do Polski po kadencji, czyli w grudniu 2019 roku, i siłą rzeczy wtedy wszystkie rzeczy bardzo się zbliżą - powiedział Schetyna.

Lider PO pytany o zapowiedzi Platformy Obywatelskiej dotyczące nieprzyjmowania w Polsce nielegalnych migrantów wyjaśnił, że jego zdaniem obecnie w Europie problem imigrantów jest inny niż półtora roku temu.

Dzisiaj nie ma problemu uchodźców tak dramatycznego jak wtedy półtora roku temu - powiedział. Dodał, że Platforma nie jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców. Dzielimy problemy uchodźców na kwestie nielegalnych migrantów i uchodźców - podkreślił Schetyna. Dopytywany, czy PO jest za otwarciem Polski wobec uchodźców odpowiedział: zawsze. Polityczni uchodźcy to Konwencja Genewska, to zobowiązania Unii Europejskiej, to decyzje, które są w Brukseli. I w tym chcemy uczestniczyć - dodał Schetyna.

Pytania o stanowisko PO i zarzuty, że zmienia zdanie w kwestii imigrantów i uchodźców pojawiły się po tym, gdy we wtorek Schetyna zapytany przez dziennikarza TVP Info, czy jest za przyjęciem uchodźców do Polski odpowiedział: Nie, jestem za tym, żeby nie przyjeżdżali do Polski. Dopytywany, czy jest to oficjalne stanowisko Platformy, że nie przyjmujemy uchodźców, lider PO odparł: tak, tak, Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców.

W środę szef PO na konferencji prasowej odpowiadał na pytania o program zadane w ubiegłym tygodniu przez PiS, z których jedno dotyczyło kwestii imigrantów. Schetyna oświadczył wówczas m.in. że PO jest za tym, aby Polska, tak jak Unia Europejska, angażowała się w humanitarną pomoc ofiarom wojen i - jak zaznaczył - to jest aktywność, którą polski rząd wcześniej prowadził. Nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów - dodał.