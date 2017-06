W badaniu zrealizowanym na początku czerwca 29 proc. zdecydowanie, a 30 proc. z wahaniem potwierdziła gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, gdyby miały się one odbyć w najbliższą niedzielę. Wśród pozostałych – 13 proc. osób mówiło, że raczej by nie poszły, a kolejne 19 proc. zadeklarowało, że na pewno nie zagłosowałyby w wyborach. Co jedenasty ankietowany (9 proc.) wahał się czy iść, czy nie iść do głosowania.

W porównaniu z badaniem z poprzedniego miesiąca, w czerwcu zaobserwowano pewne zmiany w postawach Polaków wobec uczestnictwa w wyborach parlamentarnych. Zarówno odsetek osób zdecydowanych na udział w wyborach, jak i tych, którzy z całą pewnością nie poszliby do wyborów wzrósł - w przypadku osób chętnych do głosowania o 4 punkty procentowe, a tych niechętnych – o 3 punkty procentowe.

Odsetek osób, które w sposób mniej zdecydowany wezmą udział w najbliższych wyborach spadł w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 5 punktów procentowych). Podobnie odsetek osób, które raczej nie poszłyby oddać swojego głosu (spadek o 3 punkty procentowe).

Wśród osób, które zadeklarowały gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, niemal dwie piąte (39 proc.) zapowiedziała zamiar głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Notowania partii wzrosły o 4 punkty procentowe w stosunku do wyników z maja.

Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska. W czerwcu na tę partię zagłosowałoby 18 proc. respondentów - jej notowania spadły w stosunku do maja o 3 punkty procentowe.

Trzecie miejsce osiągnęło ugrupowanie Kukiz’15 uzyskując poparcie na poziomie 11 proc (wzrost o 1 punkt proc. w stosunku do badania z maja). Odsetek poparcia dla Nowoczesnej w czerwcu zrównał się z poziomem progu wyborczego i wynosi 5 proc (spadek o 1 punkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem).

Porównywalne rezultaty - po 5 proc. - osiągnęłyby SLD oraz PSL (oba ugrupowania zanotowały wzrost o 2 punkty proc.). Nieco poniżej progu wyborczego znalazłaby się partia Wolność (3 proc.; wzrost o 2 punkty proc.). Partia Razem uzyskałaby w czerwcu poparcie 1 proc. (spadek o 1 punkt proc.), a partia Twój Ruch – 2 proc. (wzrost o 1 punkt proc.).

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 11 proc. badanych nie było zdecydowanych, komu przekazaliby swoje poparcie. Odsetek osób niezdecydowanych znacznie spadł w porównaniu do poprzedniego miesiąca (o 7 punktów procentowych).

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-7 czerwca 2017 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1018 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.