Koronacja odbędzie się w roku 300-lecia koronacji oryginalnego obrazu na Jasnej Górze oraz dokładnie w szóstą rocznicę przywiezienia do Bazyliki św. Stefana kopii, która była darem częstochowskich paulinów. W uroczystej mszy, która odbędzie się w Budapeszcie w związku z tym wydarzeniem, weźmie udział m.in. marszałek senatu Stanisław Karczewski, który od czwartku przebywa z wizytą na Węgrzech.

Wcześniej Karczewski spotkał się z wiceszefem węgierskiego parlamentu Janosem Latorcaiem i polską oraz węgierską młodzieżą.

- Czarna Madonna jest czczona także tu, na Węgrzech. Dzisiejsza koronacja będzie wzmocnieniem naszej wiary, ale też wielkiej przyjaźni, przyjaźni Polaków i Węgrów; jestem pewien, że nasza obecność i nasze rozmowy przyczynią się do tego, że nasza przyjaźń będzie trwała następne tysiąclecie – powiedział marszałek Karczewski na spotkaniu.

W piątek po uroczystej mszy związanej z koronacją kopii obrazu odbędzie się spotkanie młodzieży polskiej, w tym dzieci repatriantów z Kazachstanu, i węgierskiej. Ma ono nawiązywać do ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

- Wielu pyta mnie, czemu przyjechała ze mną młodzież, czemu ma spotykać się z młodzieżą węgierską. Ona przyjechała po to, byśmy przekazali pałeczkę w sztafecie pokoleń, bo chcemy, by nasza młodzież poznawała historię. I cieszymy się z tego, że nasza młodzież, polska i węgierska, poznaje prawdziwą historię, ale może też uczestniczyć w historii – powiedział Stanisław Karczewski.

Podkreślił, że zależało mu na tym, by w spotkaniu młodzieży uczestniczyły także dzieci repatriantów z Kazachstanu. - Są z nami po to, by pokazać, że chcemy wszystkich Polaków z Kazachstanu sprowadzić do Polski – wskazał marszałek.

O historii, która łączy Polaków i Węgrów, mówił też Latorcai. - Ta niecodzienna, unikalna przyjaźń pomiędzy naszymi narodami była do zaobserwowania w życiu codziennym jak i wśród wielu zakrętów historii - powiedział. Dodał, że koronacja kopii obrazu będzie symbolem wspólnoty Polaków i Węgrów.