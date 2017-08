Uważam, że trzeba móc być gotowym o tym rozmawiać - ocenił w piątek w radiu TOK FM Grzegorz Schetyna, pytany o wspólne listy wyborcze opozycji w wyborach samorządowych. Jeżeli my będziemy mówić, że musimy iść na różnych listach, bo się różnimy, to jest inwestycja w zwycięstwo Kaczyńskiego i PiS-u - zaznaczył.

Ja mogę mieć dystans do innych partii opozycyjnych, nawet tych lewicowych, ale jeżeli zacznę atakować ich kierownictwo, program, członków, pomysł, to znaczy, że inwestuję w zwycięstwo Kaczyńskiego. To znaczy to jest tak proste i oczywiste, że ja jestem zdziwiony, że nie wszyscy to rozumieją - dodał.

Schetyna podkreślił też, że zależy mu na tym, by prowadzić rozmowy o programie politycznym ze wszystkimi, również ze środowiskami pozaparlamentarnymi. Dodał, że można się spierać, ale w momencie "wielkiego sprawdzianu", którym są wybory, "należy móc być koło siebie".

Proszę pamiętać, żeby nie zbudować takiego wrażenia, że wyborcy powiedzą sobie: "nie, to jest sztuczne, oni się zawsze tak kłócili, że teraz nie mogą być ze sobą". Tak się lewica pokłóciła przed ostatnimi wyborami. Tak się kłócił Palikot z Millerem, że w końcu kiedy ustalili wspólną listę, to Polacy im nie zaufali - stwierdził lider PO.

Schetyna: Reparacje to polityczna ściema Kaczyńskiego

Reparacje od Niemiec za II wojnę światową to polityczna ściema - ocenił w radiu TOK FM szef PO Grzegorz Schetyna. To jest element ataku na Unię Europejską; Jarosław Kaczyński konsekwentnie odwraca Polskę od Europy - dodał.

Szef PiS Jarosław Kaczyński podczas lipcowej konwencji Zjednoczonej Prawicy w Przysusze mówił, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za gigantyczne szkody wojenne, których "tak naprawdę nie odrobiliśmy do dziś". W podobnym tonie wypowiadał się też minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który stwierdził, że z punktu widzenia prawnego bezdyskusyjnie Niemcy winne są Polsce reparacje, a państwo polskie nigdy nie zrzekło się praw do odszkodowania za straty wojenne.

Sprawa uzyskania reparacji od Niemiec za zniszczenia dokonane przez Niemcy w Polsce podczas II wojny światowej jest niejednoznaczna. Mimo że 23 sierpnia 1953 r. PRL zrzekła się formalnie roszczeń to kwestionowana jest przez niektórych politologów i prawników skuteczność tego aktu.

Co wiesz o Jarosławie Kaczyńskim?

To jest klasyczny pic, polityczna ściema Kaczyńskiego, którą w Przysusze wprowadził do obiegu - powiedział w piątek lider PO Grzegorz Schetyna.

Odsuwam sprawy prawne, bo przecież one są bardzo skomplikowane tutaj, ta rezygnacja w 1953 r., o tym można długo rozmawiać. Ale ja patrzę na to, że to jest element pewnej takiej polityki antyeuropejskiej - ocenił polityk. To jest element ataku w ogóle na Unię Europejską. On (Jarosław Kaczyński) odwraca Polskę od Europy i robi to bardzo konsekwentnie - podkreślił Schetyna. Jego zdaniem te działania są "bardzo przemyślane".

Mówiono przez miesiące i lata, miliony razy powtarzali, że Polska jest w ruinie i część Polaków w to uwierzyła. Boję się takiej polityki PiS-u i trzeba zrobić wszystko, by postawić jej tamę - stwierdził szef PO.

Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk poinformował na początku sierpnia, że wystąpił do Biura Analiz Sejmowych o przygotowanie informacji dotyczącą możliwości domagania się przez Polskę odszkodowań za straty wojenne od Niemiec; analiza ma być gotowa do połowy miesiąca.