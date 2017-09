Łapiński, pytany we wtorek przez dziennikarzy o doniesienia medialne, według których, prezydent Andrzej Duda zażądał od premier Beaty Szydło dymisji szefa MON Antoniego Macierewicza, stwierdził: Jeśli prezydent miałby oczekiwania, co do zmian w składzie Rady Ministrów, to na pewno wyraziłby je prezesowi Kaczyńskiemu.

W czwartek portal Onet.pl napisał, że politycy PiS wraz z premier Beatą Szydło, domagają się od prezydenta Dudy szybkiej dymisji Łapińskiego, oraz że padło w tej sprawie ultimatum.

- Ja w ogóle nie wierzę w to, że tego typu ultimatum zostało sformułowane, bo ono byłoby infantylne. Polityka kadrowa, niezależnie od tego, jak kto ocenia rolę pana ministra Łapińskiego, jest suwerenną domeną pana prezydenta i nikt z nas, polityków obozu rządowego, nie rości sobie praw do tego, żeby tę politykę kształtować - powiedział Gowin w piątek w radiu RDC.

Pytany, czy rzecznik prezydenta popełnił błąd, Gowin odpowiedział: Błędem jest wyciąganie na wierzch i publiczne roztrząsanie różnic wewnątrz naszego szeroko rozumianego obozu.

- Pan prezydent nie jest dzisiaj politykiem związanym z żadną partią, ale jest częścią szerokiego obozu Zjednoczonej Prawicy. Gdy mówię o tym, że błędem jest publiczne roztrząsanie tych różnic, to dotyczy (to) też naszej dzisiejszej rozmowy i ja ich nie będę publicznie roztrząsał- dodał minister.