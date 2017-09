Poseł Platformy przyznał w rozmowie w RMF FM, że jego partii nie wszystko wychodziło, gdy była władzy. - Nawet jeżeli Platforma robiła błędy, to PiS robi te błędy razy dziesięć. Nawet jeżeli Platforma wykazywała się pewną arogancją, to PiS pokazuje hucpę razy piętnaście. A obiecywał coś innego – mówił Rafał Trzaskowski.

Polityk PO zdiagnozował też przyczyny wysokiego wyniku PiS w ostatnim sondażu poparcia dla partii politycznych. - Rozdaje olbrzymie pieniądze, podjęło sensowne decyzje. Gdyby nie podejmowało sensownych decyzji, jeżeli chodzi choćby o wyciąganie ludzi z biedy, to nie miałoby takich wyników. Mamy fantastyczną koniunkturę gospodarczą, której nie było przez lata – powiedział poseł opozycji.

Jednak jego zdaniem, PiS może skończyć tak samo jak PO. - Natomiast oprócz tego mamy do czynienia z niszczeniem państwa (...). Myślę, że to wszystko tak się zbiera, ale jak ludzie stwierdzą, że to już poszło za daleko, to sondaże nagle spadną. Tak samo było z nami – ocenił Trzaskowski w RMF FM.