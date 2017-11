Dostosuje się do decyzji zarządu partii. (...) Partie mają swój sposób funkcjonowania i jeśli ja nie trzymam się dyscypliny, to zdaję sobie z tego sprawę, że to może mieć jakieś konsekwencje. Nie mam do nikogo o to pretensji i poddam się karze, jeśli taka będzie. Mnie też zależy na jedności partii – powiedziała.

Dodała, że jest przekonana, iż postąpiła słusznie głosując w sprawie rezolucji o praworządności w Polsce. To jest bogactwo Platformy Obywatelskiej, że mamy ludzi z różnymi opiniami. Zawsze siebie nawzajem wysłuchujemy. Różnimy się czasami, rozmawiamy o tym i pozostajemy dobrą ekipą – powiedziała.

PE przyjął w środę rezolucję wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności. PE wyraził m.in. zaniepokojenie proponowanymi zmianami w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa, które "mogą strukturalnie zagrozić niezawisłości sądów i osłabić praworządność w Polsce". W dokumencie znalazł się też apel PE do polskiego rządu, by potępił "ksenofobiczny i faszystowski" Marsz Niepodległości.

Przeciwko rezolucji głosowali europosłowie PiS; PO podzieliła się w tej sprawie, a eurodeputowani PSL nie wzięli udziału w głosowaniu - wynika z informacji zebranych przez PAP. Sześciu europosłów PO, którzy głosowali "za", to: Michał Boni, Danuta Huebner, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera i Różna Thun.

Wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak zapowiedział, że zapewne w przyszłym tygodniu na posiedzeniu zarządu PO odbędzie się rozmowa o konsekwencjach wobec europosłów PO, którzy zagłosowali w środę za sankcjami dla Polski.

Siemoniak pytany w radiu Plus o eurodeputowanych z PO, którzy zagłosowali za sankcjami dla Polski, podkreślił, że Platforma "podziela treści, które są w rezolucji, krytyczną ocenę rządów PiS-u". Natomiast nie zgadza się, żeby nawet w formie miękkiej sugestii, pojawiało się ryzyko sankcji wobec Polski - podkreślił.

Pytany o formę konsekwencji, wiceszef PO odparł: "Nie wiem, czy (będą) kary. Uważam, że trzeba mocno zwrócić uwagę, że jednolite działanie naszej frakcji ma istotne znaczenie i że eurodeputowani wywodzą się z Platformy i powinni bardzo mocno uwzględniać lojalność wobec Platformy".