W ostatnim czasie relacje Polski z Francją można określić jako złe. Jesienią 2016 r. polski rząd zdecydował się odejść od realizacji kontraktu na dostawy francuskich helikopterów typu Caracal dla polskiego wojska. Ówczesny prezydent François Hollande nagle odwołał przyjazd do Warszawy.

Potem ze strony polskiej padły co najmniej dwa obraźliwe dla Francji stwierdzenia: o uczeniu się od Polaków jedzenia widelcem przez francuskie elity w XVI w. (autorem tej wypowiedzi był wiceminister MON Bartosz Kownacki) i sekretnej umowie Paryża z Moskwą o sprzedaży za 1 euro okrętów francuskich typu Mistral poprzez Egipt (mówił tak Antoni Macierewicz, szef MON).

Potem już było tylko gorzej. Faworyt prezydenckich wyborów we Francji Macron wzywał do nałożenia na Polskę rządzoną przez PiS sankcji za odchodzenie od „wartości europejskich”. Prezydent Andrzej Duda otwarcie powiedział wtedy, że młody polityk, jeśli zostanie prezydentem V Republiki, „będzie musiał pracować nad tym, aby Polska odzyskała zaufanie do niego i do Francji”.