"Plan Petru" - to nazwa stowarzyszenia, które powołał Ryszard Petru. Jego celem ma być stworzenie alternatywnego programu dla polityki PiS. Według Petru stowarzyszenie ma być "kontrofertą" dla programu premiera Mateusza Morawieckiego.

Petru w poniedziałek w TVN 24 podkreślił, że nazwę wymyślili szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i zarząd partii. - Ja bym na to nawet nie wpadł i dzisiaj czuję się niekomfortowo - dodał. Powiedział, że jeżeli chodzi o kwestie nazewnictwa, "nie jest do niczego przywiązany".

Jak mówił były lider Nowoczesnej, do stworzenia "Planu" od dawna był namawiany przez innych członków ugrupowania. "Wszyscy namawiali mnie do tego, żebym tworzył +Plan Petru+. Zostałem namówiony po to, żeby rozpoznawalność była większa" - powiedział.

- "Plan Petru" nie wymyśliłem ja, tylko osoby z Nowoczesnej - wyjaśnił Petru. Według nich - jak mówił - to "dobry wehikuł marketingowy i gospodarczy jednocześnie". Polityk dodał, że "nie chce stworzyć konkurencji dla Nowoczesnej". - Moje intencje są takie, żeby wspierać Nowoczesną - zapewnił.