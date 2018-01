Mateusz Morawiecki powiedział w środę w TVP Info, że prowadzone przez niego w Davos rozmowy z przywódcami politycznymi służą budowie "odpowiedniej atmosfery przedstawiania swoich racji i to idzie nam bardzo dobrze".

Widać, że jest coraz większe pozytywne zainteresowanie Polską i zrozumienie również dla tych aspektów, które czasami wydawały się niektórym kontrowersyjne, jak chociażby reforma wymiaru sprawiedliwości - podkreślił szef rządu. Jak dodał, sam jest w pełni szczerze, głęboko przekonany, że efektem reformy będzie wymiar sprawiedliwości nie tylko bardziej sprawiedliwy, ale również będzie postrzegany przez ludzi, jako instytucja, która działa na ich rzecz, na rzecz tego słabszego.

Podkreślam, że ten wymiar (sprawiedliwości) będzie bardziej niezawisły, bo to jest bardzo ważne i w to wierzę, bardziej obiektywny, bardziej transparentny, przejrzysty, ale również bardziej efektywny, bo my wydajemy na wymiar sprawiedliwości najwięcej pieniędzy w Europie, a procesy sądowe ciągną się czasami dziesięć lat i dłużej - mówił Morawiecki.

Jak pokazuję te dane gdzieniegdzie, to rzeczywiście oczy otwierają się szeroko ze zdumienia i ludzie coraz lepiej rozumieją, że musimy reformować, głęboko reformować nasz wymiar sprawiedliwości - mówił szef rządu. Pytany, czy jest o te sprawy pytany w Davos, premier powiedział: Akurat nie bardzo, sam muszę poruszać ten temat, bo już tęsknię aż za tą tematyką.