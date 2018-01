Chcemy, by centralne urzędy traktowały Tadeusza Rydzyka tak jak każdego innego obywatela, czyli potraktowały go po prostu jako biznesmena - powiedział poseł Nowoczesnej na środowej konferencji prasowej.

Adam Szłapka poinformował, że Nowoczesna chce, by CBA zbadało wszystkie dofinansowania jakie otrzymał z budżetu państwa Tadeusz Rydzyk na swoje, wszystkiego rodzaju, aktywności biznesowe m.in. dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12 mln złotych na wsparcie geotermii toruńskie". O tej dotacji dla Geotermii Toruń napisał niedawno "Super Express".

Jak dodał poseł Nowoczesnej, "nie są to jedyne pieniądze jakie do tej pory Tadeusz Rydzyk otrzymał z kasy publicznej: 27 milionów złotych na ten sam projekt, a następnie 19 milionów na budowę elektrociepłowni. Dzięki wszystkim tym dotacjom, Fundacja będzie mogła czerpać zyski ze sprzedaży ciepła mieszkańcom Torunia w wysokości - według obliczeń +Super Expressu+ - nawet kilkudziesięciu milionów złotych rocznie - czytamy w zawiadomieniu do CBA.

Szłapka mówił też o tym, że Tadeusz Rydzyk jest powiązany z politykami obozu Zjednoczonej Prawicy, którzy otrzymują poparcie w mediach związanych z redemptorystą. W tym kontekście wymienił np. b. ministra środowiska Jana Szyszko, który - jak powiedział poseł - decydował o tym, że ojciec Tadeusz Rydzyk dostawał tego typu środki. Uważamy, że wszystkie powiązania, wszystkie dotacje, które dostaje o. Tadeusz Rydzyk, który wprost wspiera polityków PiS, powinny zostać bardzo gruntownie zbadane - powiedział poseł Nowoczesnej.

W listopadzie ub.r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowy na ok. 30 mln zł z Geotermią Podhalańską i Geotermią Toruń. Geotermia Toruń - spółka kontrolowana przez fundację Lux Veritatis - na budowę ciepłowni otrzyma 19,5 mln zł. Na początku obecnej kadencji rządu, NFOŚiGW zawarł ugodę z Fundacją Lux Veritatis - fundacji przekazano 26 mln zł odszkodowania za cofnięcie dofinansowania projektu geotermii toruńskiej w 2008 r. (za rządów kolacji PO-PSL).

Ponadto Szłapka przypomniał, że zwrócił się do CBA oraz Urzędu Skarbowego w Toruniu w sprawie zbadania sprawy samochodów otrzymanych przez Tadeusza Rydzyka i jego współbraci. Niedawno w internecie pojawił się fragment programu z udziałem o. Rydzyka, który w sierpniu 2016 r. w TV Trwam powiedział, że dostali dwa samochody. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy, niestety zmarł - powiedział o. Rydzyk.

Chcemy by te dwa urzędy zainteresowały się sprawą, która w rzeczywistości jest bardzo mało prawdopodobna. Chyba rzadko zdarza się sytuacja, w której bezdomny wygrywa na loterii i przekazuje duchownemu dwa samochody - powiedział poseł Nowoczesnej.