Tematem spotkania będzie oczywiście trwający między Polską a Izraelem spór o nowelizację ustawy o IPN. Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki rozmawiał pośrednio w tej sprawie z korespondentami mediów zagranicznych w Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej.

- Chciałbym jasno powiedzieć, że badania historyczne muszą być nie tylko możliwe i zupełnie wolne, ale osobiście chciałbym je wspierać i zaprosić wszystkich historyków, którzy chcieliby bardziej zgłębić temat II wojny światowej do Polski - mówił Morawiecki.

Przypomnijmy, że Senat w czwartek 1 lutego przed godz. 2 w nocy zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza kary grzywny lub więzienia do lat trzech za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Teraz nowelizacja trafi do prezydenta.

Nowelizacja ustawy o IPN, jeszcze przed poparciem jej przez Senat, wywołała kontrowersje m.in. w Izraelu, USA i na Ukrainie. Krytycznie odniosły się do niej władze Izraela. Ambasador Izraela Anna Azari w ubiegłą sobotę podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz zaapelowała o zmianę nowelizacji. Podkreśliła, że „Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady”. W środę amerykański Departament Stanu zaapelował do Polski o ponowne przeanalizowanie nowelizacji ustawy o IPN z punktu widzenia jej potencjalnego wpływu na zasady wolności słowa i „naszej zdolności do pozostania realnymi partnerami”.

- Jeśli prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy o IPN, to będzie trudniej znaleźć wspólny język; spotkania grupy roboczej ds. dialogu z Izraelem nie będą mieć sensu - oceniła w poniedziałek 5 lutego Anna Azari.