Żeby iść na przód, trzeba czasem zrobić krok w tył - mówił w imieniu PiS wicemarszałek Ryszard Terlecki. Dodał, że celem ustawy o IPN było "przypomnienie, kto jest odpowiedzialny za zbrodnie". - Przypomnieliśmy - stwierdził Terlecki.

Dzisiejsza zmiana wynika z przekonania, że chcemy, aby ta ustawa nie zawierała w sobie elementu karania sądowego, bowiem instrumenty te nadal występują. Nie ma potrzeby zaostrzać sytuacji - dodał marszałek.

Spotkaliśmy się z niezrozumieniem, z rozmaitymi opiniami krzywdzącymi, nie chcemy obciążać nimi naszej polityki, w związku z tym, podjęliśmy decyzję o zmianie ustawy o IPN w takim kształcie, że wycofujemy te elementy, które umożliwiają stosowanie kar sądowych za stosowanie niewłaściwych informacji czy niewłaściwych opinii dotyczących polityki historycznej - powiedział szef klubu PiS.

Działając w imieniu klubu parlamentarnego PiS wnoszę o przystąpienie do drugiego czytania niezwłocznie po zakończeniu pierwszego, bez odsyłania projektu ustawy o zmianie ustawy o IPN do komisji - oświadczył Terlecki.

Szczerba (PO) do posłów PiS: To dzień waszej kompromitacji

Ten dzień, ta sytuacja, ten styl, jest wielką waszą kompromitacją. Dzisiaj publicznie przyznajecie się przed Wysoką Izbą, polskim społeczeństwem i społecznością międzynarodową do własnego błędu. Zniszczyliście w ciągu pół roku relacje polsko-izraelskie, polsko-amerykańskie i polsko-ukraińskie. Za to jesteście wy odpowiedzialni - mówił podczas sejmowej debaty Michał Szczerba do posłów PiS.

Jak dodał, "ojca tego sukcesu", wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego nie ma w Sejmie. - My dzisiaj sprzątamy po Patryku Jakim. Ja rozumiem, że on gdzieś dziś klęczy w opolskim kościele i mówi: "moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina". I wstydził się do nas dziś przyjść i przeprosić za tę ustawę - mówił poseł PO. Ocenił jednocześnie, że w Sejmie blokowany był projekt PO, a "mogliśmy w ciągu miesiąca poprawić tę ustawę".

Będziemy pracować nad tym projektem, ale jednocześnie chcemy wyraźnie powiedzieć, że jest to dzień waszej kompromitacji. To będzie zapamiętane i tak łatwo tego grzechu nie zmażecie - podkreślił Szczerba.

Nowelizacja ustawy o IPN w trybie pilnym

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jest rozpatrywany w trybie pilnym.

Projekt zakłada uchylenie w całości m.in. art. 55a uchwalonej w styczniu przez Sejm noweli o IPN; przepis ten stanowi, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Zgodnie z art. 55a taka sama kara grzywny lub więzienia grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

Projekt, który w środę wpłynął do Sejmu, uchyla także art. 55b ustawy o IPN, który głosi, że przepisy karne mają się stosować do obywatela polskiego oraz cudzoziemca - "niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu".

W uzasadnieniu projektu zmian w noweli o IPN podkreślono, że "bardziej efektywnym sposobem ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego, biorąc pod uwagę cel ustawy, będzie wykorzystanie narzędzi cywilnoprawnych".

Wskazano przy tym, że narzędzia te stanowią przepisy ustawy o IPN dotyczące "ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego". Zakładają one możliwość wytaczania za takie sformułowania jak "polskie obozy śmierci" procesów cywilnych, m.in. przez organizacje pozarządowe i Instytut Pamięci Narodowej. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie będą przysługiwać Skarbowi Państwa.

W uzasadnieniu podkreślono również, że decyzja o nowelizacji ustawy o IPN wiąże się z analizą stanowisk w tej sprawie prezydenta Andrzeja Dudy, Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego w postępowaniu w Trybunale Konstytucyjnym, który zajmuje się wnioskiem prezydenta o zbadanie zgodności przepisów noweli dot. IPN z konstytucją.

Lubnauer: Decyzja o pilnej nowelizacji ustawy o IPN - podjęta pod wpływem nacisków USA i Izraela

Odejście od przepisów karnych w ustawie o IPN nie spowoduje, że przepisy będą dobre, one będą mniej bzdurne. Można jednak uznać, że jest to zmiana w dobrym kierunku, szkoda tylko, że już po szkodzie - oceniła w rozmowie z PAP szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Zdaniem liderki Nowoczesnej, w sprawie ustawy o IPN, na rząd są wywierane naciski zewnętrzne – ze Stanów Zjednoczonych, czy Izraela i to właśnie dlatego zdecydowano się zmienić ją w trybie pilnym.

Biorąc też pod uwagę stosunek skrajnie prawicowego elektoratu PiS do tej sprawy, mam wrażenie, że całe posiedzenie Sejmu, które rzekomo zostało zwołane z powodu pożarów wysypisk śmieci, realnie jest po to, by dokonać zmian w ustawie o IPN – oceniła w rozmowie z PAP.

Projekt pojawił się na stronach Sejmu tuż przed posiedzeniem, trudno zatem powiedzieć, że w pełni usuwa negatywne skutki poprzedniej nowelizacji – wskazywała Lubnauer. - Mamy natomiast poczucie, że praca nad tym projektem jest realnym powodem zwołania tego posiedzenia Sejmu – dodała.

W ocenie szefowej Nowoczesnej, ustawa o IPN jest "kompletnie jałowa".

Z wnioskiem do marszałka Sejmu o uzupełnienie porządku obrad Sejmu o punkt dotyczący nowelizacji ustawy o IPN zwrócił się w środę rano premier Mateusz Morawiecki. Szef KPRM Michał Dworczyk, który o tym poinformował, powiedział w środę w Radiowej Jedynce, że rząd chce "dokonać korekty polegającej na odstąpieniu od części styczniowej nowelizacji ustawy o IPN. Odchodzimy od przepisów karnych, które mogą odwracać uwagę od celu, jaki przyświecał tym pierwszym zmianom". Zaznaczył jednocześnie, "celem była i jest obrona dobrego imienia Polski i prawdy historycznej".

Przepisy uchwalonej przez Sejm w styczniu br. noweli ustawy o IPN, której intencją była walka ze sformułowaniami typu "polskie obozy śmierci", wywołały krytykę m.in. ze strony Izraela i USA, a także Ukrainy.

Zbadaniem zgodności tych przepisów z ustawą zasadniczą miał zająć się Trybunał Konstytucyjny po tym, jak 6 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do TK. Prezydent chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy ustawy nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz przeanalizował kwestię tzw. określoności przepisów prawa. Zmienione przepisy obowiązują od 1 marca.

W czerwcu prezes TK Julia Przyłębska zapowiadała, że Trybunał postara się do sierpnia wyznaczyć termin rozprawy dot. nowelizacji ustawy o IPN.