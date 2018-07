The Rolling Stones zagrają w Warszawie już w niedzielę. Tymczasem Lech Wałęsa napisał do zespołu oraz ich lidera Micka Jaggera list, w którym informuje o trwającym kryzysie wokół Sądu Najwyższego.

Pisze, że wielu ludzi czeka z niecierpliwością na koncert na Stadionie Narodowym, ale jak alarmuje „w Polsce dzieją się złe rzeczy”. - Ludzie poświęcili tu wiele na rzecz wolności słowa. Wolności artystycznej. Rozumieli, że aby bronić tych wartości, sądy muszą być niezależne od rządu. (...) Dziś owoce ich prac są zagrożone - pisze Wałęsa.

- Obecny reżim chce zniszczyć niezależność sądownictwa w Polsce. W zeszłym roku ubezwłasnowolnił on Trybunał Konstytucyjny. Teraz, z jasnym pogwałceniem konstytucji, zwalnia sędziów Sądu Najwyższego, by na ich miejscu umieścić marionetki. To nie jest wolność – pisze.

Dodaje, że choć wiele osób protestuje przeciwko temu, to "potrzebują oni wsparcia". Zwrócił się z prośbą, aby w trakcie koncertu The Rolling Stones wykonali gest lub powiedzieli coś w sprawie sądownictwa. - Wiele by to dla nich znaczyło - pisze Wałęsa.

The Rolling Stones wystąpią w niedzielę (8 lipca) na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie to ich czwarty koncert w Polsce.