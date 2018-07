Redakcja Dziennik.pl

"Starszy aspirant Robert Sawera i obywatel Bartosz Adamczyk. Jeden z oddaniem służy władzy, drugi broni #WolneSądy" - napisał w sobotę na Twitterze Szczerba pod zdjęciem przedstawiającym interwencję policjantów podczas demonstracji przed Sejmem.

Starszy aspirant Robert Sawera i obywatel Bartosz Adamczyk. Jeden z oddaniem służy władzy, drugi broni #WolneSądy. fot.(C) JohnBoB & Sophie Art pic.twitter.com/IwaqHZkjvd — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) 21 lipca 2018

Na wpis zareagował w niedzielę na Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. "Zleciłem w trybie pilnym Departamentowi Prawnemu @MSWiA_GOV_PL ocenę prawną zachowań oraz możliwych do przewidzenia sankcji w związku z bulwersującym i skrajnie nieodpowiedzialnym wpisem Posła na Sejm RP" - napisał.

W drugim niedzielnym wpisie szefa MSWiA czytamy: "Jest dla mnie oczywistym, że na każdy atak na policję w związku z wykonywaniem obowiązków i czynności służbowych, bez względu czy przeprowadzony przez groźnego przestępcę, chuligana czy przez nieodpowiedzialnego posła na Sejm RP to państwo polskie ma obowiązek reagować".

Zleciłem w trybie pilnym Departamentowi Prawnemu @MSWiA_GOV_PL ocenę prawną zachowań oraz możliwych do przewidzenia sankcji w związku z bulwersującym i skrajnie nieodpowiedzialnym wpisem Posła na Sejm RP 👇 https://t.co/YFCoUXYm4q — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) July 22, 2018

Na wpis Szczerby na Twitterze zareagowała również policja, która zaapelowała o "rozsądek" i "opanowanie się". "Szanowny Panie Pośle. Apelujemy o rozsądek i opamiętanie się. Naraża Pan życie policjanta i Jego rodziny. Takie wpisy mogą doprowadzić do tragedii. Za Pana wpisem pojawiły się osoby nawołujące do przemocy wobec rodziny i najbliższych policjantów" - czytamy.

W innym wpisach na Twitterze Szczerba wskazał Brudzińskiego, jako odpowiedzialnego za piątkowe zajścia przed Sejmem i wezwał go do podania się do dymisji. "Jest pan, panie @jbrudzinski odpowiedzialny za każdy policyjny but na twarzy leżącego młodego obywatela. Będziemy monitorować te skandaliczne zatrzymania, brutalność, podduszenia i nadużywanie uprawnień przez podległych panu funkcjonariuszy" - napisał. "12 maja w Katowicach policjant protestującej Annie założył dźwignię i złamał rękę. 20 lipca pod Sejmem policjant do protestującego Dawida: "Tylko czekaj na mój pretekst. Zrobimy to jak w Katowicach". Półtorej godziny został wyciągnięty z tłumu i pobity. @jbrudzinski do dymisji!" - dodał w drugim wpisie Szczerba.

W sobotę rzecznik KSP kom. Sylwester Marczak powiedział PAP, że zachowanie policjantów pod Sejmem było profesjonalnie, zdecydowane i takie powinno być. Podkreślił, że była to sytuacja dynamiczna, w której została naruszona nietykalność funkcjonariuszy publicznych.

Poinformował również, że w piątek w związku ze zgromadzeniem pod Sejmem zatrzymano najbardziej agresywnych protestujących; do aresztu policyjnego trafiło czterech zatrzymanych; podczas działań rannych zostało dwóch policjantów. Wszystkie cztery osoby zatrzymane usłyszały zarzuty naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, policjanta, na podstawie art. 222. Grozi im odpowiedzialność karna 3 lat pozbawienia wolności. Demonstracja przeciw zmianom w sądownictwie - zorganizowana została m.in. przez Obywateli RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet i Komitet Obrony Demokracji.

W piątek Sejm uchwalił przygotowaną przez PiS nowelizację ustaw m. in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Chodzi m.in. o zmiany procedur wyboru I prezesa SN i kwestie obsady stanowisk w tym sądzie. Za głosował klub PiS, przeciw był klub Kukiz'15, zaś kluby PO, Nowoczesnej i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu. Teraz ustawą zajmie się Senat.