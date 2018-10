- Jest to absolutny i oczywisty sukces pana premiera Mateusza Morawieckiego i premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, jest w tym też olbrzymia zasługa prezydencji austriackiej, że definitywnie w czerwcu zamknęliśmy temat przymusowej relokacji (uchodźców – PAP) i mam nadzieję, że również do tego tematu nie będzie wracał Donald Tusk – powiedział w piątek w Polskim Radiu Szczecin minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Przywołał też słowa ministra spraw wewnętrznych Maroka podczas spotkania grupy G6.

- Tam pan minister spraw wewnętrznych Maroka stwierdził expressis verbis "My dzisiaj, Europa, północna Afryka, Maroko również, mamy do czynienia z inwazją" – przypomniał Brudziński. Dodał, że "wszystkie opowieści, że musimy kierować się miłosierdziem, że humanitaryzm musi stać wyżej niż bezpieczeństwo, my z gruntu odrzucamy".

- Jeżeli nie uszczelnimy granic południowych Europy, jeżeli nie wspomożemy takich państw, jak Libia, Tunezja, Maroko, jeżeli nie będziemy współpracować z państwami grupy Sahel, czyli tej środkowej Afryki, państw saharyjskich, to my z tą inwazją przegramy – podkreślił Joachim Brudziński.

Szef MSWiA powiedział, że "codziennie mamy do czynienia z - przepraszam za takie określenie - niekontrolowanym napływem, wlewem" ludzi. Zaznaczył, że jest to wyzwanie: - Tutaj czujemy się absolutnie współodpowiedzialni i solidarni z wszystkimi państwami europejskimi, żeby z tym problemem się zmierzyć, ale w sposób racjonalny.

- My musimy uszczelniać granice europejskie, musimy współpracować – stąd nasze poparcie dla idei wzmocnienia straży granicznej, przybrzeżnej, Fronteksu, ale też bez oddawania kompetencji państw narodowych – zaznaczył minister.

Zapytany o środki finansowe na wzmocnienie Polski powiatowej, popegeerowskiej, Joachim Brudziński odpowiedział, że pieniądze znalazły się m.in. na fundusz modernizacji służb mundurowych dzięki uszczelnieniu system podatku VAT, podatków publicznych.

- Znaleźliśmy 9 mld zł na fundusz modernizacji służb mundurowych, to między innymi z tych pieniędzy przywracamy zlikwidowane posterunki policji, a nasi poprzednicy z 800 posterunków zlikwidowali 400 – powiedział Brudziński. Dodał, że pieniądze znalazły się także m.in. na fundusze socjalne.

Minister, zapytany o kampanię samorządową i o używany w niej język, zaznaczył, że kandydat PiS na prezydenta Szczecina Bartłomiej Sochański "gwarantuje spokój i szacunek wobec wszystkich, wobec również tych, którzy popierają naszych konkurentów, którzy popierają Platformę Obywatelską".

Joachim Brudziński, na pytanie o to, co uzna za sukces w wyborach do sejmiku, odpowiedział: - Każdy wynik przyjmiemy z pokorą.