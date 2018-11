Drodzy Rodacy. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości chcemy podzielić się z państwem naszą radością - powiedział prezydent, któremu towarzyszyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Prezydent przypomniał, że sto lat temu, 11 listopada 1918 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie, Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo nad wojskami polskimi, a trzy dni później – pełnię władzy nad niepodległym państwem polskim. Podkreślił, że po 123 latach zaborów – niewoli, prześladowań i wynaradawiania, walk powstańczych i pracy organicznej – mocarstwa zaborcze musiały się wycofać z polskiej ziemi. Polacy wykorzystali w pełni szansę daną im po pierwszej wojnie światowej. Poczucie narodowej tożsamości, siła wspólnoty i umiejętności naszych przywódców przyniosły zwycięstwo. Odzyskaliśmy własne państwo. Suwerenna Rzeczpospolita powróciła na mapę polityczną Europy - powiedział.

Pierwsza dama przywołała z kolei w telewizyjnym wystąpieniu słowa papieża Jana Pawła II, że wolna Polska przetrwała w rodzinnych opowieściach i pamiątkach, w tradycjach polskiej wsi i dworu. Pieśni patriotyczne, arcydzieła literackie, malarskie i muzyczne, prace historyków i uczonych podtrzymywały wiarę w odrodzenie Ojczyzny" - zaznaczyła Kornhauser-Duda. Prezydent Andrzej Duda dodał, że wiary, nadziei i miłości Ojczyzny uczyli nas rodzice, matki i ojcowie.

Pierwsza dama podkreśliła, że pamiętamy dziś o dzielnych polskich kobietach, które stały na straży rodzinnych domów, przekazywały dzieciom i wnukom pamięć i tradycję". "Polki na równi ze swoimi mężami, ojcami i braćmi walczyły o Niepodległą - powiedziała Kornhauser-Duda. " nic dziwnego, że kiedy tylko Polska odzyskała niepodległość, to Polki – jako jedne z pierwszych kobiet w Europie – uzyskały od razu pełnię praw obywatelskich - powiedział prezydent.

Małżonka prezydenta podkreśliła, że jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości świętowany jest przez cały 20018 r. Andrzej Duda wskazał, że w tym czasie przypominane są osiągnięcia bohaterów narodowych zmagań o wolność. Wybitnych mężów stanu, których nazywamy ojcami niepodległości. Ale także równie wybitnych, a znanych głównie w swoich miejscowościach i regionach, lokalnych bohaterów walki o wolną Polskę - mówił.

Prezydent podziękował wszystkim, którzy w odpowiedzi na jego apel nadali obchodom stulecia charakter obywatelski, powszechny i lokalny". "Dziękuję za tysiące wystaw, koncertów, widowisk, iluminacji, konkursów i imprez sportowych - zaznaczył. Bardzo dziękujemy za wszystkie inicjatywy - powiedział.

Andrzej Duda przypomniał, że 11 listopada w samo południe, w całej Polsce i wielu skupiskach Polonii i Polaków za granicą będzie wspólnie śpiewany hymn państwowy. Zapraszamy do wyjścia na ulice i place rodzinnych miast i wsi, do spotkania się z rodzinami, przyjaciółmi i sąsiadami. Niech setna rocznica odzyskania Polski Niepodległej będzie świętem wszystkich nas, Polaków. To są setne urodziny naszej wolnośc" - zaapelował prezydent.

Również pierwsza dama zachęcała do wspólnego świętowania, tego, że sto lat temu stała się rzecz wielka: odrodziła się wolna Polska, nasza wspólna Ojczyzna. Zaśpiewajmy głośno i radośnie: +Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy+. To nasz hymn – hymn Polski Niepodległej - oświadczyła.

Prezydent zachęcał również, aby na każdym polskim domu została powieszona biało-czerwona flaga. Niech barwy narodowe będą z nami wszędzie. Niech napełnią nas dumą ze zwycięstwa – zarówno wtedy, w roku 1918 oraz w wojnie 1920 roku z bolszewikami, jak również ze zwycięstwa +Solidarności+ nad komunizmem – zwycięstwa, dzięki któremu mamy dziś własne suwerenne, demokratyczne państwo. A także ze wszystkich naszych codziennych zwycięstw – sukcesów zawodowych, społecznych i osobistych. Bo one też budują niepodległą Rzeczpospolitą – Polskę kolejnego stulecia - wskazał.

Do zobaczenia na jutrzejszych obchodach! - zakończyła orędzie para prezydencka